"Die Wollnys 2.0" - Zuhause mit Super-Papa Flo

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Sylvana hat nach dem Kaiserschnitt noch starke Schmerzen und kann Töchterchen Celina-Sophie nicht alleine versorgen. Nun schlägt die Stunde von Super-Papa Flo: Der 24-Jährige macht seiner Tochter nicht nur das Fläschchen und wechselt die Windeln - auch das Baby-Baden und die tägliche Arbeit im Haushalt sind vorerst sein Job.

In all dem Trubel taucht auch noch Peter auf und will mit seinem Schwager in spe auf Celinas Geburt anstoßen. Doch das traditionelle, rheinische "Babypinkeln" muss warten: Sylvana verdonnert die beiden zuerst zum Babybett aufbauen und einkaufen. Außerdem muss die Wohnung noch kindersicher gemacht werden und so lange bleibt keine Zeit für Schnickschnack.

"Die Wollnys 2.0 - Die nächste Generation" Ausstrahlung am Montag, dem 16. September 2013, um 20:15 Uhr bei RTL II

Rückfragen & Kontakt:

Nur für Presseanfragen:

Martin Blickhan

RTL II Presse & PR

+49 (0)89 64185-6512

martin.blickhan @ rtl2.de