Neueste Umfrage bestätigt Arbeit der SPÖ für Kärnten

Fellner: SPÖ Powerteam mit LH Kaiser an der Spitze führt Kärnten weiter in eine neue und bessere Zukunft

Klagenfurt (OTS) - Höchte Sympathiewerte für Landeshauptmann Peter Kaiser ergab eine aktuelle Gallup-Umfrage (lt. Zeitung "Österreich" von heute: "61 Prozent von 300 Befragten gaben an, dass Kaiser der bessere Landeshauptmann ist, als sein Vorgänger", freut sich SPÖ-Landesgeschäftsfüher Daniel Fellner. Diese Umfragewerte bestätigen, wie zufrieden die Kärntnerinnen und Kärntner mit der Arbeit von LH Kaiser sind. Mit diesem sensationellen Ergebnis für Kaiser übertrumpfen die Kärntner ein halbes Jahr nach der Landtagswahl (damals 37,1 %) das Top-Ergebnis der SPÖ ein weiteres Mal.

"Diese Umfrage ist für uns eine Bestätigung und Auftrag zugleich, um die notwendigen Maßnahmen für das Land weiterhin umzusetzen", so Fellner. An den Themen: Beste Bildung, Gute Arbeit, Leistbares Leben, Gesunde Zukunft und Solidarischer Gemeinschaft werde die Kärntner Sozialdemokratie weiter arbeiten. Als weitere wichtige Vorhaben sind die Abschaffung des Proporzes, die Bündelung der Wirtschaftsförderung und die Investitionen in Beschäftigung, Arbeit, Forschung und Technologie.

"Wir lassen uns von den Anschüttungsversuchen bei unserer erfolgreichen Arbeit für Kärnten nicht bremsen", schloss Daniel Fellner.

