VP-Feldmann: CDU und ÖVP gemeinsam für Wachstum, Arbeitsplätze und Freiheit

Wien (OTS) - Im Rahmen des Besuchs der CDU-Fraktion Rheinland in Wien wurde seitens der Europasprecherin der ÖVP Wien Barbara Feldmann eine Kooperation für Wachstum, Arbeitsplätze und Freiheit zwischen der CDU-Fraktion und der ÖVP Wien besprochen: "Wachstum, Arbeitsplätze und die Freiheit des Einzelnen - sind nicht nur für uns als ÖVP wichtige Anliegen, das sind Themen die uns weit über die Ländergrenzen beschäftigen und für die wir gemeinsam einstehen müssen. In Zeiten globalisierter Politik ist es wichtig, sich innerhalb der Europäischen Union über die Herausforderungen moderner Politik auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu präsentieren", so Feldmann.

Rot-Grün kostet - und zwar auf allen Ebenen! Wien hat die höchste Arbeitslosenquote in Österreich, im Vergleich die höchsten Lebenskosten und noch dazu werden die Bürgerinnen und Bürger mit massiven Gebühren und Abgabenerhöhungen in die Knie gezwungen.

"Es ist daher wichtig auf die Gefahren und Auswirkungen rot-grüner Politik hinzuweisen und gemeinsam auf die wirtschafts- und arbeitsmarktfeindliche Politik rot-grüner Koalitionen hinzuweisen", so Feldmann abschließend.

