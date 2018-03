Bures : LKW-Fahrverbot auf der 3. bzw. 4. Spur für mehr Sicherheit auf heimischen Autobahnen

StVO-Novelle geht am Montag in Begutachtung

Wien (OTS/BMVIT) - Mit einem generellen Fahrverbot für schwere LKW (über 7,5 Tonnen) auf dem linken Fahrstreifen auf drei- und vierspurigen Autobahnen will Verkehrsministerin Doris Bures die Sicherheit und den Verkehrsfluss auf Österreichs Autobahnen verbessern. Keine Änderung soll es auf zweispurigen Autobahnen und Schnellstraßen geben. Eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) wird morgen von Bures in Begutachtung geschickt. Basis für die Gesetzesänderung ist ein verkehrstechnisches Gutachten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV). Bures:

"LKW-Unfälle sind nicht nur häufiger, sondern meistens auch dramatischer. Schwerverletzte und Tote sind sehr oft das Ergebnis. Das LKW-Fahrverbot auf der linken Spur soll die Verkehrssicherheit am hochrangigen Straßennetz weiter erhöhen." In Nachbarländern Österreichs, wie der Schweiz, Deutschland oder Italien, gibt es bereits idente oder ähnliche Regelungen. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. ****

Die Zahlen zeigen: LKW sind am hochrangigen Straßennetz verhältnismäßig öfter in Unfälle verwickelt als PKW: 11 Prozent der Fahrleistungen auf heimischen Schnellstraßen- und Autobahnen werden von LKW zurückgelegt. Sie sind aber in 22 Prozent der Unfälle mit Personenschaden beteiligt. Besonders hoch ist die Unfallbeteiligung von schweren LKW auf drei- und vierspurigen Autobahnabschnitten.

Die Studie des KfV (März 2013) dieses Jahres zeigt auf: Hauptgrund für die vielen LKW-Unfälle sind die großen Geschwindigkeitsunterschiede gegenüber den PKW - vor allem beim Spurwechsel. Die Experten des KfV empfehlen daher die Einführung eines Fahrverbotes für schwere LKW am linken Fahrstreifen auf drei oder mehrspurigen Autobahnen. Die Experten führen auch ins Treffen, dass lange Überholvorgänge von Schwerfahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen die Ungeduld unter den übrigen Verkehrsteilnehmern fördert, was wiederum zu unfallträchtigen Situationen führen kann.

Weniger Behinderungen im Winter

Besonders positive Effekte auf den Verkehrsfluss - nämlich weniger Behinderungen durch liegengebliebene LKW - soll die Neuregelung in den schneereichen Wintermonaten bringen. Bures: "Das Bild wiederholt sich Jahr für Jahr: LKW blockieren bei Schnee alle Spuren der Autobahn. Ein österreichweit einheitliches Fahrverbot auf der ganz linken Spur würde helfen, dieses Problem zu lösen." Geht das nach den Plänen der Verkehrsministerin sollte das LKW-Fahrverbot bereits Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.

Zahlen, Daten, Fakten

Von den insgesamt 2.178 Kilometern Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich haben 700 Kilometer drei Spuren, bei 40 Kilometern sind es vier Spuren. Auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen sind pro Jahr rund 19 Millionen LKW unterwegs. (Schluss)

