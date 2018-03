Die weltberühmten Fotografen Bruce Weber und David Bailey präsentieren das Nokia Lumia 1020 mit überwältigenden Fotos aus Harlem

London (ots/PRNewswire) - Zwei der bekanntesten Fotografen der Welt setzen in einem einzigartigen,

gemeinsamen Projekt die Atmosphäre des berühmten New Yorker Viertels in Szene

Mit dem Nokia Lumia 1020 "hat man, was man braucht". So lautet das Urteil der weltberühmten Fotografen David Bailey und Bruce Weber, die das Smartphone Nokia Lumia 1020 mit 41 Megapixeln in einem einzigartigen gemeinsamen Projekt dafür verwendet haben, die Atmosphäre und die Seele des New Yorker Viertels Harlem festzuhalten.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130915/638865 )

Nokia hat heute fast 60 Fotos veröffentlicht, die die beiden Fotografen in Harlem aufgenommen haben und die zeigen, dass das Nokia Lumia 1020 den perfekten Fotoapparat dafür besitzt, besondere Augenblicke einfach und unvergleichlich detailliert festzuhalten.

Die überwältigenden Fotos sind auf The Nokia Photography Room

zu finden und

werden derzeit im Nicholls & Clarke Building in Shoreditch im Osten Londons ausgestellt. Ausserdem wird im Rahmen der Ausstellung ein Video von Weber und Bailey beim Fotoshooting gezeigt.

David Bailey erklärte: "Der Nokia-Fotoapparat [Nokia Lumia 1020] macht es möglich, den Augenblick festzuhalten, und das ist das Wichtigste."

Bruce Weber erläuterte: "Ich fotografiere nie digital. Das war das erste Mal, dass ich hinaus in die Welt gegangen bin und ein digitales Fotoshooting gemacht habe. Ich war von der Auflösung und der Schönheit der Farben beeindruckt."

Die Ausstellung mit dem Titel "Weber X Bailey by Nokia Lumia 1020" wird noch bis zum 21. September in London zu sehen sein und ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Das Nokia Lumia 1020 verfügt über 41 Megapixel, ZEISS-Optik und optimierte Bildstabilisierung und setzt damit neue Massstäbe für die Smartphone-Fotografie. Einstellungen, die bislang professionellen Fotografen vorbehalten waren, werden vereinfacht, und der Zoom wird neu erfunden, wodurch der Benutzer bessere Fotos machen und diese einfacher bearbeiten und teilen kann.

"Die Fotos von Webers und Baileys Shooting sind umwerfend", so Mark Newton, Vice President und Nokia Brand and Marketing Creative bei Nokia. "Sie spiegeln Webers und Baileys meisterhaftes Können in der Fotografie wider, sind aber gleichzeitig auch ein ausdrucksstarkes Symbol für die Entwicklung der Smartphone-Fotografie. Mit dem Nokia Lumia 1020 können die Benutzer bessere Fotos machen."

Weber und Bailey verbrachten im Juli 24 Stunden in Harlem mit dem Ziel, die Seele des lebendigen New Yorker Viertels in Bildern festzuhalten. Zum ersten Mal arbeiteten die beiden Fotografen, die seit ihrer Kindheit miteinander befreundet sind, gemeinsam an einem Projekt.

Informationen zu Nokia

Nokia ist ein weltweit führendes Unternehmen für mobile Kommunikation, dessen Produkte zu einem integralen Bestandteil des Alltags von Menschen auf der ganzen Welt geworden sind. Täglich nutzen mehr als 1,3 Milliarden Menschen ihr Nokia-Gerät dazu, Erfahrungen festzuhalten und auszutauschen, Informationen zu suchen, den Weg zu finden oder einfach miteinander zu sprechen. Die Innovationen in den Bereichen Technik und Design machen Nokia zu einer der bekanntesten Marken der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.nokia.com/about-nokia

Mehr zu dem Projekt erfahren Sie auf:

http://www.nokia.com/global/experience/photography

Oder: http://www.image.net/nokiaweberbailey

Werden Sie Fan unserer Facebook-Seite auf http://www.Facebook.com/Nokia

Folgen Sie uns auf Twitter @Nokia

#NokiaWeberBailey

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130915/638865

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen: Zara Swift, Tel. +44-207-845-7800, E-Mail:

nokialumia @ thisismission.com