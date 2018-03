Bundeskanzler Werner Faymann vor 800 Lehrlingen: Für Fairness und Gerechtigkeit und gegen 12-Stunden Arbeitstage und Privatisierungen

Jugendveranstaltung "Wähle deine Zukunft! Jugend. Ausbildung. Fortschritt." in Linz

Linz (OTS/SK) - Statt für 12-Stunden Arbeitstage oder Privatisierung tritt die SPÖ für Fairness und Gerechtigkeit ein. Das betonte Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Werner Faymann heute, Samstag, vor 800 Lehrlingen der ÖBB, voestalpine und vielen kleineren und mittleren Betrieben aus ganz Österreich bei der Jugendveranstaltung "Wähle deine Zukunft! Jugend. Ausbildung. Fortschritt." im Design Center Linz. "Es macht mich stolz, so viele engagierte junge Menschen zu sehen, die in unserer Gesellschaft für genau diese Werte einstehen", betonte Faymann. Denen eine gerechte Gesellschaft mehr Wert sei als Gold. ****

In den letzten Jahren konnte man in Europa genau beobachten, wohin Privatisierung und Abverkauf geführt haben. "Die Finanzmarktkrise hat die falschen getroffen", betonte der Bundeskanzler. Denn in manchen Ländern Europas betrage die Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent. Österreich habe hier gegengesteuert und Perspektiven geschaffen. Wie etwa die ÖBB, die viele Jugendliche in ihrem Ausbildungsweg tatkräftig unterstützt hat. "Die Eisenbahn ist das Herzstück in diesem Land und hat viel für Jung und Alt geleistet", sagte der Bundeskanzler und stellte sich ganz klar gegen weitere Privatisierungspläne.

Schwarz-Blau haben bereits in ihrer gemeinsamen Regierungszeit bewiesen, dass sie ausschließlich Politik für Superreiche und Konzerne betreiben. Der Wahltag sei der Tag der Entscheidung. "Wir können gemeinsam verhindern, dass die Superreichen noch reicher werden und dafür sorgen, dass es in Österreich und Europa ein weiteres Stück fairer und gerechter zugeht", sagte Faymann.

Alle 800 Jugendlichen hatten im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit, mit Bundeskanzler Werner Faymann über die sozialdemokratischen Ideen und Konzepte zu diskutieren. Die Gespräche drehten sich um für die Jugendlichen wichtige Themen, wie z.B. Ausbildung und Lehrwerkstätten, öffentlicher Verkehr für Jugendliche sowie Weiterbildungsangebote. Talkrunde und Interviews von Moderator Matthias Euler-Rolle mit zahlreichen Gästen wie u.a. Reinhold Entholzer, Verkehrslandesrat OÖ, Roman Hebenstreit, Vorsitzender des ÖBB-Konzernbetriebsrats und Markus Della-Pietra, Bundesjugendvorsitzender der vida rundeten die Veranstaltung ab. (Schluss) mis/ps

