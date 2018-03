Zentrallehranstalten: Mahmudur Rahman neuer Sprecher auf Bundesebene

Schülerunion stellt weiteres wichtiges Mandat in der Bundesschülervertretung - am Sonntag folgt Wahl des neuen Bundesschulsprechers

Wien (OTS) - 27 Landesschulsprecher und zwei ZLA-Sprecher (Vertreter von 1,1 Millionen Schülern in Österreich) wählen dieses Wochenende in Strobl am Wolfgangsee die neuen Funktionen in der Bundesschülervertretung. Mahmudur Rahman aus der HTL für Textilindustrie in Wien wurde heute, Samstag, zum neuen Sprecher der Zentrallehranstalten gewählt. Rahman war bereits vergangenes Jahr stellvertretender Sprecher der Zentrallehranstalten in der Bundesschülervertretung. Zu seiner Stellvertreterin wurde Diana Müller gewählt. Die Zentrallehranstalten unterstehen direkt dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK). Sie fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landesschulräte.

"Die Zentrallehranstalten sind ein wichtiger Teil unseres Bildungssystems, auf die bei der Bildungsdiskussion häufig vergessen wird. Es freut uns als Schülerunion, dass die Schüler in den Zentrallehranstalten mit Rahman einen engagierten Vertreter in der Bundesschülervertretung haben werde", gratuliert Bundesobmann Thomas Gaar dem neugewählten Wiener.

Rahman fordert mehr Vertrauenslehrer in den ZLA: "Es muss an jeder Schule für uns Schüler einen Vertrauenslehrer als ersten Ansprechpartner bei Problemen geben, ganz egal in welchem Schultyp." Eine weitere Forderung des 20-Jährigen ist eine Änderung im Schülervertretungsgesetz: Obwohl derzeit nur zwei verschiedene Typen von Zentralanstalten existieren, sieht das veraltete Gesetz vor, dass es drei ZLA-Vertreter in der Bundesschülervertretung gibt.

Morgen, Sonntag, folgt die Wahl des Bundesschulsprechers. Tags darauf am Montag werden im Rahmen einer Pressekonferenz um 9:30 Uhr im Restaurant Fromme Helene in Wien die Forderungen der Bundesschülervertretung gegenüber dem BMUKK präsentiert.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 28 von 29 Mandaten hält.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Gaar, Bundesobmann Schülerunion, thomas.gaar @ schuelerunion.at, 0664 168 83 88

Edin Kustura, Pressereferent Schülerunion, edin.kustura @ schuelerunion.at, 0664 520 12 11