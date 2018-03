Michael Spindelegger im Burgenland: Klares Bekenntnis zur Neutralität

Sich am Erreichten auszuruhen à la SPÖ, ist zu wenig – ÖVP für neue Arbeitsplätze, 30.000 neue Wohnungen und 7.000 Euro Freibetrag pro Kind

Eisenstadt, 14. September 2013 (ÖVP-PD) "Unser Land nur zu verwalten und sich auf dem Erreichten auszuruhen, wie es die SPÖ tut, ist zu wenig. Mit der ÖVP an der Spitze startet Österreich in eine neue Zukunft: Weg vom Stillstand, um Österreich nach vorne zu bringen. Mit einer entfesselten Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft und damit den Wohlstand absichert", erklärt ÖVP-Kanzlerkandidat Bundesparteiobmann Michael Spindelegger bei seiner heutigen Tour im Burgenland. Spindelegger weiter: "Es ist Zeit für einen Wechsel an der Spitze dieses Landes. Wenn ich Bundeskanzler bin, werde ich für neue Arbeitsplätze in diesem Land sorgen, wir werden 30.000 neue Wohnungen bauen und ich will für jedes Kind 7.000 Euro Absetzbetrag, weil es sich die Familien verdienen. Ich möchte eine Reformregierung, die Österreich nach vorne bringt", so der ÖVP-Kanzlerkandidat. In Eisenstadt macht sich Michael Spindelegger ein Bild von der Martin-Kaserne beim "Tag der Sicherheit". Anschließend diskutiert Spindelegger im Einkaufszentrum Eisenstadt mit Bürgerinnen und Bürgern. Am Nachmittag geht es nach Hornstein zum Landestag der Jungen ÖVP. ****

Bei seinem Besuch in der Martin-Kaserne setzt Spindelegger ein klares Bekenntnis zur österreichischen Neutralität: "Mit ihrem Ja zur Wehrpflicht haben sich die Menschen für Neutralität und Stabilität entschieden und der Regierung einen klaren Auftrag gegeben. Dass der SPÖ-Verteidigungsminister den USA die Entsendung unserer Soldaten nach Syrien anbietet, zeugt nicht von politischem Gespür und ist eine Verhöhnung der Werte, auf die sich die Menschen in unserem Land verlassen. Es ist unverantwortlich, dass die SPÖ die Neutralität mit ihrem Verhalten aufs Spiel setzt. Die Österreicherinnen und Österreicher bauen auf die Neutralität und Sicherheit in Österreich", so Spindelegger, der sich in der Syrien-Frage für eine gemeinsame Lösung auf EU-Ebene einsetzt.

In der Eisenstädter Innenstadt diskutiert der ÖVP-Kanzlerkandidat mit zahlreichen Passanten und erklärt, was er bereits in den ersten hundert Tagen nach der Wahl umsetzen will:

"Ich möchte innerhalb der ersten hundert Tage die freiwillige Mitarbeiterbeteiligung am Gewinn der Unternehmen umsetzen. Denn das ist für mich die Chance, wie jemand über den Kollektivvertragslohn noch etwas mehr bekommen kann. Und die fleißigen Arbeitnehmer in Österreich, die verdienen sich das." Der ÖVP-Bundesparteiobmann nennt zudem Maßnahmen, die die ÖVP zur Entfesselung der Wirtschaft setzen will: "Wir müssen die Betriebe von der Bürokratie befreien und wir fordern flexiblere Arbeitszeiten, damit Betriebe Auftragsspitzen besser abarbeiten können. Im Gegenzug sammeln die Mitarbeiter die Mehrstunden auf einem Zeitwertkonto, die sie in Zeiten geringerer Auftragslage einlösen können. Davon profitieren beide Seiten." Erhöhte Besteuerung von Überstunden, Mindestlohn von 1.500 Euro oder die Einführung neuer Steuern gefährden hingegen Arbeitsplätze. Dazu Spindelegger: "Auch wenn es die SPÖ nicht versteht: Eine starke Wirtschaft ist die Basis für ein starkes Österreich. Es sind Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, nicht Parolen und Plakate."

Am Nachmittag nimmt Michael Spindelegger am Landestag der

Jungen ÖVP in Hornstein teil. "Die ÖVP ist keine Partei, die nur über die Bedürfnisse und Probleme der Jungen redet. Wir geben ihnen eine starke Stimme. Unsere Jugendpolitik setzt auf Einbeziehung."

In einem Miteinander der Generationen lässt Michael Spindelegger auch ein Zukunftspaket erarbeiten, dass die Anliegen aller Generationen erfasst und "die altersbunte Gesellschaft, in der wir leben, abbildet". "Ich möchte, dass wir in diesem Land wieder mehr Freiheit haben und weniger Regeln. Ich möchte, dass wir wieder mehr Arbeitsplätze und weniger Steuern haben. Und ich möchte, dass wir alle uns in einem Österreich wohlfühlen, das uns nicht bevormundet, sondern uns die Wege ebnet. Und dazu hat die ÖVP die besseren Ideen und Konzepte für die Zukunft dieses Landes", betont der ÖVP-Kanzlerkandidat.

