Rauch zu SPÖ-Affäre: Schluss mit undurchsichtigen Geldflüssen und Missbrauch des Parlaments

ÖVP unterstützt Kopf-Vorschlag nach Spendenannahmeverbot für Parlamentsklubs – Offene Fragen: Wie viel mehr verschweigt die SPÖ noch?

Wien, 14. September 2013 (ÖVP-PD) "Schluss mit undurchsichtigen Geldflüssen an Parlaments-Klubs", bekräftigt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der SPÖ-Plakataffäre. "Der Vorstoß von ÖVP-Klubchef Karlheinz Kopf, ein absolutes Spendenannahmeverbot für Parlamentsklubs einzuführen, ist daher vollinhaltlich zu unterstützen. Jetzt müssen die anderen Parteien Farbe bekennen", so der ÖVP-Generalsekretär. "Die dreiste Parteienfinanzierung durch den SPÖ-Parlamentsklub offenbart ein rotes Sittenbild", so Rauch, und weiter: "Die Vorgangsweise und Uneinsichtigkeit der SPÖ macht deutlich, dass es hier offenbar weiteren Handlungsbedarf gibt. Wir müssen die Unabhängigkeit des Parlaments und der Parlamentsklubs sicherstellen. Andernfalls wird der Parlamentarismus in Österreich nachhaltig geschädigt – das hat sich unser Land nicht verdient", so Rauch. ****

"Dringend erforderlich ist außerdem, dass die SPÖ endlich die elf Fragen zur Finanzierung ihres Wahlkampfes beantwortet. SPÖ-Wahlkampfleiter Darabos muss die Karten endlich auf den Tisch

legen. Abducken, durchschummeln und die konstante Uneinsichtigkeit deuten aber eher auf weitere Verstrickungen hin. Was wollen die Genossen durch ihr Schweigen verbergen? Die Öffentlichkeit und insbesondere der Steuerzahler haben ein Recht zu erfahren, welche Rechnungen der SPÖ-Klub noch für die SPÖ übernommen hat", so Rauch abschließend.

