Matznetter: Trinkl-Behauptungen zu Trafiken-Solidaritätsfonds unrichtig.

Ersatzloses Auslaufen wurde im November 2012 verhindert

Wien (OTS/SK) - Mit Befremden reagiert der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter auf die Aussagen von Gremialobmann Peter Trinkl in der heutigen Ausgabe der "Presse": "Trinkls Aussage, dass der Solidaritätsfonds für Trafiken letztes Jahr ausgelaufen sei, ist schlicht und ergreifend falsch. Im November 2012 wurde im Parlament mittels Abänderungsantrag sichergestellt, dass der Fonds auch die kommenden Jahre über genügend Mittel verfügt, um Unterstützungszahlungen an existenziell bedrohte Trafiken zu leisten", betont der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Kommerzialrat Trinkl sollte das als gewählter Interessensvertreter eigentlich wissen", so Matznetter. ****

Durch die Schaffung des Fonds im Jahr 2007 konnte das befürchtete "Trafikensterben" aufgrund von Zigarettenimporten durch die Grenzöffnung verhindert und somit das Überleben tausender Nahversorger gewährleistet werden. Ein Auslaufen hätte die wirtschaftliche Existenz zahlreicher Trafikantinnen und Trafikanten bedroht. Besonders hervorzuheben sei laut Matznetter in diesem Zusammenhang auch, dass über 50 Prozent der Trafikantinnen und Trafikanten über eine Behinderung verfügen und somit einen besonders schwierigen Stand am Arbeitsmarkt hätten. (Schluss) eg/up

