Cap: Kopf versucht von den schwarz-blau/orangen Machenschaften abzulenken

Wien (OTS/SK) - Zurückgewiesen wurden heute, Samstag, von SPÖ-Klubobmann Josef Cap die Vorwürfe von ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf im ORF-Mittagsjournal. Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos habe bereits eindeutig klargestellt, dass sich die SPÖ an die Wahlkampfkostenbeschränkung halten werde, betonte Cap gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Über eine Verschärfung des Klubfinanzierungsgesetzes inklusive Spendenannahmeverbot und eine Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofes sei man jedenfalls gesprächsbereit, so Cap. Der SPÖ-Klub erhalte keine Spenden, stellte der SPÖ-Klubobmann klar. "Mit diesem Versuch, ohne faktische Grundlage eine Schlammschlacht zu inszenieren, beschädigt der ÖVP-Klubobmann nachhaltig das parlamentarische Klima. Offenbar will die ÖVP von den schwarz-blauen/orangen Machenschaften ablenken. Ich hoffe, dass die ÖVP bald auf einen konstruktiven Kurs zurückkehrt", sagte Cap. (Schluss)ps/up

