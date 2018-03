Bundeskanzler Werner Faymann zu Kinderbetreuung: Zwang ist, wenn es keine entsprechenden Angebote gibt

Außerordentlicher Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich mit 800 Gästen in Stockerau

Stockerau (OTS/SK) - Ausreichende Kinderbetreuungs- und Ganztagsschulangebote seien ein unverzichtbarer Faktor für Fairness und Gerechtigkeit, stellen jedoch keinen Zwang dar. Das betonte Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Werner Faymann heute, Samstag, am außerordentlichen Landesparteitag der SPÖ-Niederösterreich. "Zwang ist nur, wenn es diese Einrichtungen und dieses Angebot nicht gibt und so Frauen keine andere Möglichkeit haben als zu Hause zu bleiben", sagte Faymann. Beim Landesparteitag -unter dem Motto "Wer zusammenhält, gewinnt" - haben die niederösterreichischen Sozialdemokraten in Stockerau (Bezirk Korneuburg) Matthias Stadler mit 97,1 Prozent zum Landesparteivorsitzenden gewählt. ****

Zu Beginn seiner Rede erinnerte Bundeskanzler Werner Faymann an den Beginn der Finanzmarktkrise vor fünf Jahren, die durch einige Wenige ausgelöst wurde. Von jenen, die ein Kasino-Spiel aufgebaut haben, während die Realwirtschaft nicht mehr die Oberhand hatte: "Hier stand nicht das im Vordergrund, was mit harter Arbeit und guter Dienstleistung geschaffen wurde, sondern Derivate und Spekulationen. Die Krise, die Billionen gekostet hat, haben nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Lehrlinge oder Pensionisten verursacht, sondern gewissenlose Spekulanten." Aber es waren die Arbeitnehmer, die der Wirtschaftskrise in Österreich mit ganzer Kraft gegengesteuert haben und die entfesselte Wirtschaft zur Räson gebracht haben. Daher brauche es nicht weniger Regeln wie mache fordern, sondern einen fairen und gerechten Beitrag jener, die die Krise mitverursacht haben, betonte Faymann.

Dass Österreich europaweit so gut dastehe, liege auch daran, dass auf die richtigen Gegenmaßnahmen, wie Konjunkturpakete oder die Ausbildungsgarantie für Jugendliche gesetzt wurde. "Wir haben nicht die alten neoliberalen Konzepte ausgepackt, die vorsehen, dass zuerst bei Arbeitnehmerrechten, bei Schutzbestimmungen und bei Pensionen gespart wird", betonte Faymann. Für einen starken und leistungsfähigen Staat sei es wichtig in Bildung, Gesundheit und Arbeitsplätze zu investieren und das gerecht zu verteilen, was erwirtschaftet wird.

Die beste Garantie für ein faires Europa und Österreich, für Beschäftigung und ordentliche Löhne sei ganz klar die Sozialdemokratie. "Stellen wir daher gemeinsam am 29. September die Weichen für die Gestaltung der Zukunft", so Faymann.

Neben Bundeskanzler Werner Faymann haben Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Niederösterreichs Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 29. September, und Matthias Stadler das Wort ergriffen. Zu der Parteiveranstaltung im Sportzentrum Alte Au, der sich ein "Familienfest der SPÖ Stockerau" am Gelände anschloss, waren mehr als 800 Gäste anwesend, davon rund 450 Delegierte. (Schluss) mis/up

