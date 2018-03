FPÖ-Kickl: SPÖ Plakatfinanzierung ist schon nach den geltenden Gesetzen rechtswidrig

SPÖ und ÖVP haben Husch-Pfusch-Transparenzregeln selbst zu verantworten

Wien (OTS) - "Die Vorgangsweise der SPÖ in Sachen Plakatfinanzierung ist schon auf Basis der bestehenden Gesetzeslage ganz klar rechtswidrig und muss dementsprechende Sanktionen nach sich ziehen. Das hat mit einer möglichen Änderung des Klubfinanzierungsgesetzes zunächst gar nichts zu tun" sagte heute FPÖ-Generalsekretär Kickl in Richtung ÖVP. Die jetzige Forderung von ÖVP-Klubobmann Kopf nach verschärften Klubfinanzierungsregeln ist darüber hinaus ein einziges Eingeständnis des Scheiterns von SPÖ, ÖVP und auch der Grünen. Die Regierungsparteien samt Grün-Anhängsel haben gegen alle Einwände der FPÖ ein nach eigenen Angaben umfassendes Paket zur Transparenz der Finanzierung der politischen Parteien durchgepeitscht. Jetzt zeigt sich, dass sie mehr Schein als Sein und damit ein Wählertäuschungspaket produziert hätten ", kritisiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl den ÖVP-Klubchef. In der ganzen Frage gehe es jetzt darum, einen neuerlichen rot-schwarz-grünen Pfusch zu verhindern.

Kickl erinnert daran, dass die Koalitionsparteien mit großem Getöse die Finanzierungs- und Kontrollregeln in den Himmel gelobt haben. "Herausgekommen ist ein löchriger Pfusch mit toten Winkeln und blinden Flecken. Die FPÖ hat von Anfang an auf die vielen Mängel in dem Transparenzpaket hingewiesen", so Kickl. Die Einwände seien einfach ignoriert worden ganz offenbar im Versuch, sich großkoalitionäre Hintertüren in Sachen Parteienfinanzierung offen zu lassen.

Jetzt sei der Pfusch aufgeflogen, wie man auch an den Unregelmäßigkeiten bei der SPÖ-Wahlplakatfinanzierung gut sehen könne. "Wir stehen für ernsthafte Gespräche auch was die Regelungen der Klubfinanzierung betrifft natürlich bereit. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die Herren Kopf oder Cap aufgrund ihrer Verantwortung für das jetzige "Transparenz-Machwerk" dafür die richtigen Ansprechpartner sind", schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at