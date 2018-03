Wehsely startet Wiener Herz-Kreislauf-Event

Einfacher und rascher Zugang zu Gesundheitsförderung und Vorsorge

Wien (OTS) - Der 9. Wiener Herz-Kreislauf-Event startete am Samstag, den 14.September, mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und informativen Talkrunden im Einkaufszentrum Lugner City. Gesundheits-und Sozialstadträtin Sonja Wehsely eröffnete den Herz-Kreislauf-Event mit einem Appell: "Mir ist wichtig, das einen gesunden Lebensstil im Alltag der Wienerinnen und Wiener zu verankern. Angebote und Informationen dafür gibt es in Wien, wie etwa den Herz-Kreislauf-Event. Machen Sie den ersten Schritt und nutzen Sie sie!"

Kostenlose Tests auf mögliche Risikofaktoren

Blutdruck, Blutzucker, Körperfettanteil und Bauchumfang sind wichtige Indikatoren für mögliche Herz-Kreislauf-Risiken. Deshalb sollten sie möglichst regelmäßig selbst gemessen werden. Die fachkundige Anleitung gibt es bei den Mess-Stationen. Außerdem gibt etwa die Pulswellengeschwindigkeit (PWV) Auskunft zur Steifigkeit der Blutgefäße. Über den Ankle Bachial Index (ABI) können mögliche Gefäßverengungen festgestellt werden. Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal zeigte sich positiv überrascht von der Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen die Angebote annehmen. "Ganz offen und in einer freundlichen Atmosphäre werden hier wichtige gesundheitliche Themen besprochen." Die jeweilige Risiko-Einschätzung werde einfach und nachvollziehbar dargestellt und - im Bedarfsfall -folge immer auch der wichtige Hinweis, die Hausärztin oder den Hausarzt aufzusuchen. Damit sieht man, wie wichtig der niederschwellige Zugang zu Gesundheitseinrichtungen ist.

Die Wiener Gesundheitsförderung unterstützt den Wiener Herz-Kreislauf-Event seit vielen Jahren und hat ihn in die Einkaufszentren gebracht. "Die Blutdruck-Selbstmessungen sind für uns ein guter Einstieg, um bei Veranstaltungen in der ganzen Stadt die Themen Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit aufzugreifen", weiß Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung. Auch das SeniorInnenbüro der Stadt Wien nutzt den Wiener Herz-Kreislauf-Event, um seine Serviceleistungen und Veranstaltungen vorzustellen. Und derer gibt es viele und vielfältige - nicht nur im bis 10. Oktober laufenden "Monat der SeniorInnen".

So geht es in den nächsten Wochen weiter

Gelegenheit, die eigene Herz-Gesundheit checken zu lassen, gibt es noch am 28.9. im Shopping Center Nord, am 5.10. im EKZ Riverside und am 19.10. erstmals im Auhof Center. Jeweils an den Tagen davor macht auch die Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung in diesen Einkaufszentren Station und bietet praktische Tipps für ein gesünderes Leben. Alle Informationen dazu: www.wig.or.at

Zu dieser Meldung werden Ihnen in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder Fotos zur Verfügung stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Johann Baumgartner

Mediensprecher Stadträtin Maga Sonja Wehsely

Telefon: +43 1 4000 81238

Mobil: +43 676 8118 69549

E-Mail: johann.baumgartner @ wien.gv.at



Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH - WiG

Franziska Renner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/4000 76921

franziska.renner @ wig.or.at

www.wig.or.at