Rauch: SPÖ-Zwangspolitik ist Anschlag auf Familien

Sozialistische Ideen sind Ende der Zivilgesellschaft in Österreich – Schluss mit SPÖ-Korsetten – ÖVP setzt sich für Wahlfreiheit ein

Wien, 14. September 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ will einmal mehr ihre Zwangspolitik durch die Hintertür durchsetzen. Das kennen wir schon von den Faymann-Steuern – Stichwort: Ist sie erst einmal eingeführt, kann man sie ja erhöhen. Das kennen wir auch von der verfehlten Schulpolitik von Bildungsministerin Schmied, die die Zwangstagsschule schleichend umsetzen will, und nun wollen die Sozialisten den Zwangskindergarten auf Etappen einführen", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Die Sozialisten wollen scheinbar die Familien von innen zersetzen, indem sie die Kinder in Österreich ab dem ersten Lebensjahr in staatliche Institutionen zwängen. Mit diesem Korsett beanspruchen sie die Kindeserziehung für den Staat und wollen die Kinder von ihren Eltern entwurzeln. Für diese sozialistische Retropolitik ist die ÖVP nicht zu haben." Zumal damit die Vereine und ehrenamtlichen Organisationen geschwächt und zerstört werden. "Wenn das Kind in der Zwangstagsschule sitzt, kann es weder Fußball spielen, noch sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Das ist das Ende der Zivilgesellschaft in Österreich. Die Sozialisten haben die DDR-Politik für sich entdeckt", stellt der ÖVP-General klar. "Die SPÖ-Zwangspolitik entmündigt die Familien in Österreich. Die ÖVP setzt sich für Familien und Wahlfreiheit ein. Eltern und Kinder sollen selbst entscheiden können, wann das Kind in der Schule sitzt. Denn die ÖVP ist der Partner der Familien." ****

