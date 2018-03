FP-Jenewein zum SPÖ-Madoff-AVZ-Skandal: Warum so schweigsam, Herr Deutsch?

Offenbar hat die drückende Beweislast dem roten Hetzer die Sprache verschlagen

Wien (OTS/fpd) - Hasstiraden und Klagedrohungen - so reagiert SPÖ-Landesparteisekretär Christian Deutsch üblicherweise auf jede kleinste Kritik der Freiheitlichen. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, dass Spitzenvertreter der Wiener SPÖ in einen internationalen Milliarden-Betrug verwickelt sind und dabei auch die Wienerinnen und Wiener über die AVZ um mehr als eine Milliarde Euro geschädigt haben. "Und von Deutsch hört man gar nichts dazu", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein. Seine Vermutung:

"Die Beweislast ist so drückend, dass es ihm wohl die Sprache verschlagen hat. Mauern ist ja bekanntlich eine gerade bei den Wiener Sozialisten übliche Strategie, auf Skandale zu reagieren. Deutsch sitzt derzeit wahrscheinlich mit Faymann, Häupl und einer Armada von roten Rechtsanwälten zusammen und beratschlagt, wie die SPÖ da ihren Kopf noch aus der Schlinge ziehen kann. Aber so, wie sich die Lage darstellt, wird das nicht gelingen. Es werden sich diesbezüglich wohl einige Spitzenrepräsentanten der Wiener Sozialisten vor Gericht verantworten müssen. Aber man braucht kein Mitleid haben: Das nötige Kleingeld für eine auch noch so teure Verteidigung sollte doch bei den involvierten SPÖ-Politikern und in den roten Parteikassen hängen geblieben sein." (Schluss)

