Kopf: Klubfinanzierungsgesetz verschärfen – Kontrolle effizienter machen

ÖVP-Klubobmann geht von "Mittelzufluss" in den SPÖ-Klub aus

Wien, 14. September 2013 (ÖVP-PK) "Die SPÖ – und dabei an vorderster Front ihr Kampagnenleiter und Bundesgeschäftsführer Darabos – hat es zu verantworten, dass in diesem Wahlkampf die Klubs der Parlamentsparteien durch Faymann-Plakate öffentlich in Misskredit geraten sind. Sie hat dem Ansehen des Parlamentarismus einen Bärendienst erwiesen", so heute, Freitag, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf. ****

Und Kopf möchte Konsequenzen ziehen: "Als ÖVP-Klubobmann kann ich dem nicht so ohne weiteres zusehen, jetzt sind Handlungen gefordert. Um alle Unklarheiten bzw. Verdächtigungen in Zukunft aus der Welt zu schaffen und die Klubs sowie ihre Mitglieder von dem drohenden Generalverdacht zu befreien, schlage ich ein absolutes Spendenannahmeverbot für Klubs vor, das es bislang im Klubfinanzierungsgesetz nicht gibt."

Kopf weiter: "Es geht ja nicht nur um die Frage einer unerlaubten Parteispende des SPÖ-Parlamentsklubs an die SPÖ-Bundespartei sowie um darum, dass man die SPÖ offensichtlich dabei ertappt hat, wie sie die Wahlkampfkostenobergrenze von 7 Millionen Euro umgehen wollte. Alle, die sich einigermaßen auskennen, fragen sich nämlich, wie der SPÖ-Parlamentsklub wirtschaftlich in der Lage sei, eine mehrmonatige österreichweite Großplakat-Kampagne im Wert von mehreren Millionen Euro zu finanzieren? Sind hier Wahlkampfspenden an den SPÖ-Klub – anstatt an die SPÖ-Bundespartei – geflossen, um die Deklarationspflicht zu umgehen? Viele gehen davon aus, ich auch."

Ein Parlamentsklub solle außer der öffentlichen Förderung und den Mitgliedsbeiträgen der Mandatare keine Einnahmen haben dürfen, so Kopf abschließend.

