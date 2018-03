Hörl zu Unterinntal: Statt am Runden Tisch zu plauschen, sollte am Gleis gehandelt werden!

NR Hörl ist über das Taktieren der privaten EVUs verärgert und über das Versagen des Verkehrsministeriums verwundert

Wien (OTS) - Für den Tiroler Nationalratsabgeordneten Franz Hörl ist das Drama, das sich auf den Schienen der Unterinntaltrasse abspielt, eine Farce die auf Ignoranz der Privaten Eisenbahn-Unternehmen und Chaos im Verkehrsministerium zurück zu führen ist: "Wir brauchen nicht schon wieder eine Arbeitsgruppe sondern ein Nachtfahrverbot für Güterzüge, die nicht durch die Neubaustrecke fahren können, weil sie die Standards nicht erfüllen. Es ist unerträglich mit welcher Chuzpe die Privaten Güterzug-Unternehmen agieren. Was sind das für Manager, die seit Jahren wissen, was auf sie zukommt?"

Neben dem unternehmerischen Versagen kann aber auch die zuständige Verkehrsministerin nicht aus der Verantwortung entlassen werden:

"Immerhin hat sich die Frau Verkehrsministerin auch immer im Licht der Neueröffnungen gesonnt - jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Wer für die Finanzierung dieses Megaprojektes verantwortlich ist, der muss auch sicherstellen, dass das Werkel rund läuft. Das wäre ja wie bei einem Skigebiet, in dem man die Bergstation so baut, dass Skifahrer ab 1,80 nicht mehr aussteigen können. Frau Bures! So was darf einem Profi nicht passieren. Aber wahrscheinlich ist die Frau Ministerin auf Wahlkampftour und nicht mehr oft im Ministerium anzutreffen."

Hörl, hält nichts von plakativen Aktionen, wie diese der Ex-Landtagsabgeordnete Gurgiser vorschlägt. "Herr Gurgiser hat mit seinen Aktionen in letzten Zeit mehr Schaden als Nutzen gestiftete und sollte in sich gehen und nicht bei jedem Thema seine radikalen Ansätze platzieren. Wir brauchen keinen Gurgiser, er sich auf die Schienen setzt. Was wir brauchen ist ein Nachtfahrverbot für Güterzüge, die nicht durch die neue Unterinntatrasse fahren können. Ich bin mir sicher, dass dann ganz schnell nachgerüstet werden kann."

