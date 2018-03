Darabos: Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung schafft echte Wahlfreiheit für Familien

Absage an "Zurück-an-den-Herd-Politik" der ÖVP - Scharfe Kritik an niveaulosen Wahlkampf-Methoden der VP

Wien (OTS/SK) - "Ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist ein Eckpfeiler fortschrittlicher Familienpolitik", betonte SPÖ-Bundesgeschäftsgeschäftsführer Norbert Darabos, heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Diese Maßnahme gehe Hand in Hand mit einem entsprechenden Ausbau der Betreuungsangebote: "Erst wenn die flächendeckende Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen gewährleistet ist, schafft man eine echte Wahlfreiheit für alle Familien", unterstrich Darabos in Reaktion auf das Interview mit Bundeskanzler Werner Faymann im "STANDARD". ****

"Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie", erklärt Darabos. Dass sich diese Erkenntnis selbst in konservativen Parteien bereits durchgesetzt habe, zeige etwa das Beispiel Deutschland, wo ein derartiges Vorhaben von der CDU-geführten Regierung beschlossen und binnen sechs Jahren umgesetzt wurde. In Österreich hingegen habe sich die ÖVP offenbar "in den Schmollwinkel" zurückgezogen und verweigert seitdem trotzig die Mitarbeit an einer modernen Familienpolitik für Österreich.

Für Darabos ist die Haltung der ÖVP in dieser wichtigen Frage "ein totaler Rückfall in die frauen- und familienpolitische Steinzeit". Die ÖVP wolle die Frauen dazu zwingen daheim zu bleiben. Eine derart rückwärtsgewandte "Zurück-an-den-Herd-Politik" sei ein trauriges Alleinstellungsmerkmal der ÖVP.

Scharfe Kritik übte Darabos außerdem an den Methoden der Angstmache, die die ÖVP in dieser Frage anwendet: Demnach soll die ÖVP bei Hausbesuchen im Burgenland Familien davor warnen, dass die "Sozialisten" ihnen die Kinder wegnehmen wollen. "Diese Vorgehensweise ist unterste Schublade. Sollte Wahlkampf tatsächlich die Zeit fokussierter Unintelligenz sein, dann ist in der ÖVP das Epizentrum." (Schluss) eg/up

