FPÖ wirbt ab heute mit neuen Spots in Fernsehen und Radio

HC Strache verspricht Politik der Nächstenliebe für unsere Österreicher

Wien (OTS) - Mit fünf TV-Spots für die Nationalratswahl wirbt die FPÖ ab heute in den österreichischen Privatsendern ATV und Puls4 sowie in den Österreich-Werbefenstern der deutschen Kanäle RTL, SAT1, Pro7, VOX und Kabel1. Im Hauptspot beschreibt HC Strache, was für ihn Politik der Nächstenliebe bedeutet, nämlich "für die Menschen da sein in unserem Land - und das sind für mich die Österreicher".

Weitere Spots widmen sich den Themen Arbeit, Bildung, Familie und Pensionen. Die Botschaften enden mit dem von HC Strache gegebenen Versprechen "Das garantiere ich Euch!" oder "Dafür arbeiten wir!" und einem gesungenen "Österreich".

Die Radiospots, die ebenfalls ab heute österreichweit in den Privatsendern zu hören sind, greifen die bestehenden Ungerechtigkeiten in unserem Land auf, denn: "Wer Gerechtigkeit will, muss zuerst bestehende Ungerechtigkeiten beseitigen." HC Strache nennt die von Rot-Schwarz verursachten sozialen Kahlschläge beim Namen: "Wer bei den Pflegebedürftigen spart, der hat kein Herz", "Heute werden mittlere Einkommen so besteuert, als wären das die Superreichen", "Familie haben, heißt oft mit Armut kämpfen" oder "Im Alter in Armut leben zu müssen, ist eine Schande für ein reiches Land", lauten die Kritikpunkte, verbunden mit dem Versprechen einer gerechteren Politik gegenüber den Österreichern und dem Appell, am 29. September mit einer Stimme für die FPÖ "eine Stimme für die Nächstenliebe" zu geben.

Die TV- und Radiospots sind hier verfügbar:

http://www.hcstrache.at/kampagne

