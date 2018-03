Almdudler Trachtenpärchenball 2013: Christina Stürmer lässt die Trachtenpärchen tanzen

Wien (OTS) - Am 13. September 2013 wurde das Wiener Rathaus beim mittlerweile 7. Almdudler Trachtenpärchenball wieder ordentlich zum Beben gebracht. Maßgeblich daran beteiligt war Sängerin Christina Stürmer, die als diesjähriger Stargast das Rathaus rockte. "Der schrägste Ball seit es Lederhosen gibt" sorgte in gewohnter Manier mit vielen Live Acts auf sieben Floors und mit 3.500 Gästen, darunter viel gutgelaunte Prominenz, für eine rauschende Ballnacht. Musikalische Highlights garantierten neben Christina Stürmer auch die Grabenland Buam - landesweit bekannt aus "Die Große Chance" - und zahlreiche nationale wie internationale DJs.

"Mit Christina Stürmer haben wir die Richtige für unseren diesjährigen Ball gefunden. Sie hat sich in die Herzen des Publikums gesungen. Die Stimmung war sensationell", freut sich Almdudler Boss Thomas Klein, der in diesem Jahr als Märchenprinz verkleidet war. Christina Stürmer war ebenso begeistert: "Die Stimmung hier ist unglaublich. Es war ein tolles Erlebnis im Wiener Rathaus vor so vielen gut gelaunten Menschen in Tracht zu singen. Der Almdudler Trachtenpärchenball ist etwas Besonderes, die Fans einfach genial. Ich freue mich, dass ich meinen Teil musikalisch dazu besteuern konnte."

Auch zahlreiche Promi-Gäste genossen den Ball "in voller Tracht"

Das trachtigste Eventhighlight des Jahres konnten sich auch die zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Society nicht entgehen lassen: So mischten sich neben dem Hausherren Bürgermeister Michael Häupl, Ö3 Frühstückerin Claudia Stöckl, die beiden sportlichen Ladies - Ex-Skirennläuferin Michaela Dorfmeister und Ex-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder, Promi-Ärztin Atousa Mastan, Sporthilfe Geschäftsführer Toni Schutti, Modejournalist Adi Weiss, Miss Candy alias Holger Thor, Dompfarrer Toni Faber, Fernsehkoch Andreas Wojta, Schönheitschirurg Artur Worseg sowie Gabriela und Matthias Euler-Rolle unter die Ballgäste. Ebenso tanzten Wetterlady Christa Kummer, Schauspielerin Gabriela Benesch, Brandauer Nachfolgerin am Max Reinhardt Seminar Anna Maria Krassnigg in Tracht durch die Nacht. Auch die Wirtschaft war stark vertreten:

Unternehmerehepaar Aleksandra und Damian Izdebski, WK Wien-Präsidentin Brigitte Jank, Tanzschul-Chefin Yvonne Rueff, Unternehmerin Andrea Bocan, H&M Geschäftsführerin Claudia Oszwald, Franz Radatz, Unternehmer Hans Schmid, PLEAMLE Geschäftsführer Daniel Derler und viele mehr.

Bürgermeister Michael Häupl freute sich, dass er wieder Hausherr durfte: "Der Trachtenpärchenball ermöglicht unverbindliches Zusammensein und hat ein verbindendes Element - die Tracht. Und das mitten in der Stadt. Ich freue mich sehr, dass er im Rathaus stattfindet!" Michaela Dorfmeister konnte es gar nicht erwarten, sich in die Menge zu schmeißen: "Ich bin begeistert von der Stimmung und dem tollen Programm: Von Schlagerparty, über Live Acts bis hin zum echten Dancefloor, für jeden ist etwas dabei und das alles in Tracht. Super!" Fernsehkoch Andreas Wojta augenzwinkernd: "Es ist mein erstes Mal heute, aber es wird sicher nicht mein letztes sein," und fügt entzückt hinzu: "So viele liabe und lustige Leut." Für Schönheitschirurg Artur Worseg - bereits zum dritten Mal am Ball -ist dieser "zur Institution" geworden. Der Ball war dieses Jahr innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft.

Die Highlights des Abends im Überblick

Um die Trachtenpärchen auf eine unvergessliche Nacht einzustimmen, wurde den Ballgäste bei der offiziellen Preparty im Steigenberger Hotel Herrenhof eingeheizt. Die Blasmusikkapelle Würmla schlug zur Eröffnung im Festsaal des Rathauses kräftige Töne an und bereiteten die Tanzfläche für all jene vor, die das Tanzbein zum fetzigen Rhythmus der Grabenland Buam schwangen. Spätestens beim Staract von Christina Stürmer war die Bühne zum Krachen voll und die Stimmung am Höhepunkt. Zur späteren Stunde versprach nicht nur die Riesentombola zu Gunsten des Oesterreichischen Alpenvereins (OeAV) Spannung im Festsaal. Auch die Mitternachtseinlage, ein Bandltanz mit Überraschung, sorgte für eine fesselnde Stimmung. Musikalisch war auf sieben Floors für jeden etwas dabei. In der Raiffeisen Club-Disco im Arkadenhof gaben DJ MKS und DJ der guten Laune an den Turntables den Ton an. Für Partystimmung unter den Schlagerfans sorgten DJ Edi und DJ Klaus Biedermann bei der Almdudler Schlagerparty und auch die Discofans der 70er, 80er und 90er unter den Trachtenträgern kamen beim Almdudler Disco Fever mit DJ Arnevet voll auf ihre Kosten. Ein weiterer Fixpunkt war der Puntigamer Stadl, in dem Harry Prünster nach dem traditionellen Fassl anstechen seine beliebtesten Songs und G'stanzln zum Besten gab. Außerdem erwartete die Ballgäste die sprudelnde Kattus Lounge. Für ein zünftiges Frühstück nach einer durchtanzten Nacht sorgte das Radatz Frühstückssackerl. In der ADI WEISS Styling Lounge dirndelten drei professionelle Stileexperten aus dem Stylingteam von Österreichs bekanntestem Modeexperten die Madln und Buam auf. Auch die Original Almdudler Formflasche präsentierte sich dem Anlass entsprechend von ihrer schönsten Seite: Erstmals gab es eine eigene Almdudler Trachtenpärchenball Sonderedition. Das Kärtner Trachtenlabel PLEAMLE dekorierte gekonnt im PLEAMLE Design den Festssal und organisierte die heißbegehrte Damen- und Herrenspende.

"Ausgezeichnet" feiern am Almdudler Trachtenpärchenball

Die 3.500 Gäste des diesjährigen Balls durften sich über eine ganz besondere Neuerung freuen: Der Almdudler Trachtenpärchenball 2013 ist der erster Ball in Österreich, der nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens als Green Events ausgezeichnet wurde.

