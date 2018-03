Rauch: Zieht SPÖ-Plakateskandal weitere Kreise?

7 Millionen für den Werner, mindestens 1,5 Millionen für den Norbert – Zeit für Ehrlichkeit und Antworten auf die elf Fragen der ÖVP

Wien, 14. September 2013 (ÖVP-PD) "Zieht der SPÖ-Plakateskandal weitere Kreise, als die SPÖ bisher zugegeben hat?", fragt ÖVP-General Hannes Rauch. "Denn anstatt endlich die elf Fragen der ÖVP zu beantworten, wollen die Sozialisten die verdeckte Parteienfinanzierung durch den Klub unter den Teppich kehren, Einsehen gibt es bis heute keines. Was steckt hinter den fehlenden Antworten? Was wollen die Genossen verbergen? Abputzen, Abducken

und Wegtauchen ist zu wenig." Ähnlich macht es "Dirty-Berty"-Darabos bei den Finanzskandalen der SPÖ-Landesorganisationen. "Er stiehlt sich aus der Verantwortung!" Diese Taktik ist entlarvend, betont Rauch: "Wenn Parteichef Faymann behauptet, die Sache sei gegessen, täuscht er sich gewaltig. Offen ist: Hat der der Klub nur eine Kampagne bezahlt? Hat der Klub tatsächlich nur 1,5 Millionen Euro gezahlt? Hier drängt sich der Verdacht auf, dass sich die SPÖ durch etwas durchschummeln möchte." ****

Weitere Themen der SPÖ sind neben den "1,5 Millionen für den Norbert", die der Parteisenat prüft, die "sieben Millionen für den Werner" aus der Inseratenaffäre, die ein Fall für die Justiz sind, sowie die 250.000 Stück Wahlwerbung der im Parteistatut der SPÖ verankerten Sozialistischen Jugendorganisation, die SPÖ-Ministerien gesponsert haben. Die "Presse" berichtete. "Die SPÖ verzockt Steuergeld und plakatiert den Rest. Und wird das Geld zu knapp, müssen die Familien und der Mittelstand in Österreich eben mit der Faymann-Steuer mehr berappen. Österreich muss vor dieser Selbstbedienungs-Mentalität der Sozialisten geschützt werden", so Rauch und abschließend: "Liebe SPÖ, höchste Zeit für Ehrlichkeit. Am 29. September wird abgerechnet."

