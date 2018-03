Bis zu 737.000 beim Staffelauftakt von "Die große Chance"

Die ersten vier Talente für die Live-Shows stehen fest

Wien (OTS) - Musikalisch, originell, kreativ und einfach talentiert -gestern, am 13. September 2013, erhielten bei der ersten von fünf "Die große Chance"-Castingshows die ersten vier Acts von den Juroren ihr Ticket für die Live-Shows. Bis zu 737.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den TV-Auftakt der dritten Staffel des ORF-eins-Events nicht verpassen. Durchschnittlich waren 605.000 (25 Prozent Marktanteil) mit dabei.

37 Prozent Marktanteil bei 12-29

Besonders groß war das Interesse beim jungen Publikum: Bei den 12-bis 49-Jährigen erreichte die erste Castingshow einen Marktanteil von 33 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen waren es sogar 37 Prozent.

Jury vergab die ersten vier Tickets für die Live-Shows

In der dritten Staffel des ORF-eins-Events "Die große Chance" werden erstmals bei allen fünf Castingshows jeweils vier Plätze für die Live-Shows ausschließlich von den Juroren - Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp - vergeben. In der ersten Sendung entschied sich Peter Rapp für Percussionist Klausi Lippitsch, Karina Sarkissova nahm die Showtanz-Gruppe Dance Industry mit in die nächste Runde, Zabines Wahl fiel auf Food-Artist Nathan Wyburn, und Sido schickte Sänger Christian Durstewitz weiter.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidatinnen und Kandidaten, Moderatorin und Moderator und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

