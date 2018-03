FPÖ-Hofer: Kritik an SOS - Mitmensch Initiative

"WahlweXel jetzt!" fordert zum Wahlbetrug auf

Wien (OTS) - Mit Entsetzen reagiert FPÖ-Vizeparteiombann Norbert Hofer auf die Initiative "WahlweXel jetzt!", die öffentlich zum Wahlbetrug auffordert. "Ziel von WahlweXel ist es, bei den Nationalratswahlen Ausländern gesetzwidrig die Wahlkarte zu überlassen, damit diese das Wahlrecht an sich reißen können", kritisiert Hofer. Damit, so Hofer, stelle man sich klar außerhalb des Rechtsstaats und unserer Verfassung. "Diese Initiative wirbt damit, eine Wahlfälschung i.S.d. § 266 StGB und eine Verletzung des Wahlgeheimnisses nach § 268 StGB zu begehen. Das ist eine Anstiftung zur Begehung einer Straftat, die keinesfalls ein Kavaliersdelikt darstellt."

Die Gruppe ist seit längerem aktiv und wirbt unter anderem auf der Internetseite: http://www.wahlwexel-jetzt.org/ und in Facebook für ihre radikalen Standpunkte. Pikant ist in diesem Zusammenhang, dass auch die Plattform "SOS Mitmensch" auf ihrer Homepage

http://www.sosmitmensch.at/site/momagazin/alleausgaben/32/article/661

.html für "WahlweXel jetzt!" wirbt. SOS Mitmensch wird von der öffentlichen Hand unterstützt. Dazu Hofer: "Wer die Grundfesten des Staates angreift, und das Wahlrecht gehört zweifellos zum Fundament der Republik, kann nicht erwarten, dafür auch noch gefördert zu werden. Ich fordere daher das unverzügliche Einfrieren aller öffentlichen Zuwendungen und ein rasches Einschreiten der Behörden."

Hofer unterstreicht, dass jeder Ausländer, der nach Erfüllung gesetzlicher Kriterien die Österreichische Staatsbürgerschaft erwirbt, dann auch das Wahlrecht in Österreich ausüben kann, aber eben erst dann und nicht vorher. "Ich lade die Herrschaften von WahlweXel jetzt und SOS-Mitmensch ein, sich in die Türkei, nach Afghanistan, Ägypten oder nach China zu begeben, um mit ähnlichen Aktionen ein Wahlrecht für dort befindliche Österreicher einzufordern. Ich wünsche dabei viel Erfolg und vor allem viel Geduld, um die daraus resultierenden Gefängnisstrafen mit Gleichmut zu ertragen", so FPÖ Vizeparteiobmann Norbert Hofer, der auch noch feststellte, dass die FPÖ in Wien bereits Anzeige erstattet hat und diesbezüglich eine rasche Reaktion des Innenministeriums erwarte.

