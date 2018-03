Das große Buch der Anliegen für Österreich ist geschrieben und umfasst mehr als 3.500 Beiträge!

Wien (OTS) - 3.500 Österreicherinnen und Österreicher haben seit April dieses Jahres die Möglichkeit genutzt auf www.mein-anliegen.at ihr Anliegen für Österreich zu deponieren. Damit ist www.mein-anliegen.at die größte je dagewesene Sammlung an privaten Anliegen. Zusammengefasst wurden sie im großen "Buch der Anliegen für Österreich", das Dr. Michael Spindelegger gestern offiziell entgegen nahm.

Mit dem gestrigen "Abend der Anliegen für Österreich", zu dem mehr als 1.500 Unterstützerinnen und Unterstützer von www.mein-anliegen.at in die Wiener Stadthalle gekommen sind, hat die Initiative ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. "Der Verein Anliegen für Österreich ist eine Bewegung, die wir stellvertretend für all jene gegründet haben, denen eine positive Zukunft Österreichs mehr am Herzen liegt, als das ständige Schlechtreden unseres Landes. Dass uns mehr als 3.500 Österreicherinnen und Österreicher ihre persönlichen Anliegen übermittelt haben, ist für uns die beste Bestätigung für unser Engagement. Unser ursprüngliches Ziel von 1.000 Anliegen haben wir damit um 350 Prozent übertroffen", freute sich Michael Krammer, Obmann des Vereins "Anliegen für Österreich".

Zahlreiche Anliegen-Verfasser sind gestern aus ganz Österreich angereist, um live dabei sein zu können, als Dr. Michael Spindelegger das große "Buch der Anliegen für Österreich" offiziell entgegen nahm:

"Mein großes Ziel ist, dass wir es gemeinsam schaffen, Österreich ein Stück besser zu machen. Ich freue mich außerordentlich, dass so viele Österreicherinnen und Österreicher die Gelegenheit genutzt haben, ihr persönliches Anliegen einzutragen. Diese werden mir hiermit für die nächsten Jahre meiner politischen Arbeit mitgegeben. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Anliegen sorgsam lesen werde und dass Ihre Ideen und Vorschläge für mich eine wiederkehrende Inspiration für meine Arbeit für dieses Land sein werden. Für ein Österreich, das an seine Zukunft glaubt, sich auf seine Zukunft freut und gemeinsam an seiner Zukunft arbeitet", bedankte sich Dr. Michael Spindelegger bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern.

3.500 Anliegen für Österreich mit 1.000 Zeichen - 25 Anliegen pro Tag.

Seit Beginn der Initiative und dem Onlineschalten von www.mein-anliegen.at sind am Tag durchschnittlich 25 Anliegen gepostet worden. Mit eigenen Worten und einer maximalen Länge von 1.000 Zeichen konnten Österreicherinnen und Österreicher seit 4. April 2013 ihr Anliegen für Österreichs Zukunft deponieren. Die einzigen Voraussetzungen: das Anliegen sollte positiv formuliert sein und durfte nicht rassistisch oder beleidigend gegen eine Person oder Gruppe verfasst sein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf 286 Seiten sind alle Anliegen, die bis zum 28. August eingereicht wurden, zusammengefasst. Alle Beiträge die nach Redaktionsschluss auf die Homepage geschrieben wurden, sind zwar nicht in der Print-Ausgabe des Buches, werden aber ebenso in Themenclustern an Dr. Michael Spindelegger übergeben.

Die wichtigsten Themen auf www.mein-anliegen.at

Im "Buch der Anliegen für Österreich" haben sich Themen aus den verschiedensten, gesellschaftlichen Bereichen wiedergefunden, die alle für Österreichs Zukunft wichtig sind. Die am häufigsten genannten Themenbereiche waren Familie und (Aus)Bildung, die Zukunft von Europa, mehr Ehrlichkeit in der Politik sowie ein Mehr an Eigenverantwortung.

Familie und (Aus)Bildung

Das Thema Nummer 1 ist Familie in Verbindung mit Bildung und Ausbildung. Letztlich bestätigen die vielen Anliegen, die sich auf der Plattform wiederfinden, die Ergebnisse zahlreicher Studien, unter anderem der Shell Studie 2011. Eine funktionierende Familie ist und bleibt ein Sehnsuchtsort und die Politik wird aufgefordert, für Familien die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehört sowohl die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung und die Sicherstellung, dass Kinder gute Ausbildungsmöglichkeiten von der Volkschule bis zur Universität haben.

Zukunft Europa

Das klare Bekenntnis zu Europa und die Bitte an die Politik, Europa noch viel mehr als Chance denn als Bedrohung zu begreifen, war eine der vielen positiven Ergebnisse auf www.mein-anliegen.at. Denn viel zu oft wird die europäische Idee schlecht gemacht. Dass gerade viele junge Menschen die europäische Idee mit neuem Mut befeuern, ist ein positives Zeichen für die Zukunft.

Ehrlichkeit in der Politik

Ein großes Anliegen ist den Österreicherinnen und Österreichern die Ehrlichkeit in der Politik. Vorschläge der anderen Parteien nicht gleich ablehnen, den Menschen mehr zuhören und Politik für die Zukunft und für das gesamte Land zu machen sind nur einige Aufforderungen, die immer wieder auf www.mein-anliegen.at zu lesen sind.

Mehr Eigenverantwortung

Die Menschen wollen mehr Eigenverantwortung übernehmen und die Dinge anpacken. Dies erwarten sie sich auch von der Politik. Änderungen herbeiführen, keine Zaghaftigkeit und Fehler eingestehen können, sind dabei die Key-Qualitäten, die in den Anliegen gefordert werden.

Entstanden aus Zuversicht: www.mein-anliegen.at

Die Gründung der Plattform www.mein-anliegen.at ist nach Diskussionsabenden mit Dr. Michael Spindelegger und aus der Überzeugung entstanden, dass es in Österreich mehr Mut, Zuversicht und positiven Gestaltungswillen braucht. Davon war und ist auch Vereinsobmann Stellvertreter Hon.-Prof. DDr. Jörg Zehetner überzeugt:

"Die Fülle an Anliegen im Buch der Anliegen für Österreich hat meine Vermutung bestätigt: es gibt weit mehr Menschen, die Zuversicht in Österreichs Zukunft haben, als man oft vermutet. Es braucht nur die richtige Plattform. Auf www.mein-anliegen.at wurde diese Chance von vielen Bürgerinnen und Bürgern aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen in Anspruch genommen."

Aus eigener Kraft.

Der Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, nicht nur gesellschaftlich einen Beitrag zu leisten, sondern dies auch aus eigener Kraft zu erreichen: "Erst durch das persönliche Engagement und die Überzeugungskraft der teilnehmenden Personen hat diese Bewegung einen solchen Umfang erreicht. Dafür möchte ich mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, denn ohne deren persönliches Engagement und individuelle Kreativität hätten wir heute nicht so viele wertvolle Beiträge für Österreichs Zukunft erhalten", so Mag. Elisabeth Wenzl, Gründungsmitglied vom Verein "Anliegen für Österreich".

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4584

Rückfragen & Kontakt:

www.mein-anliegen.at

Email: info @ mein-anliegen.at

Mobil: +43 664 449 2006