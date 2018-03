Junge Lesemeister sind jetzt preisgekrönt

Pyhra (OTS) - Landesrat Wilfing und Dir. Tanner zeichneten die 20 Gewinner der landesweiten Jugend-Leseaktion von "Treffpunkt Bibliothek" und Forum Land mit Buchpreisen aus.

"Lust aufs Lesen zu machen und die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen über den schulischen Bereich hinaus zu fördern ist ein wesentliches Ziel unserer niederösterreichischen Bildungspolitik", betont Landesrat Karl Wilfing. In erstmaliger Zusammenarbeit haben heuer daher Forum-Land-NÖ, eine Initiative des NÖ Bauernbunds, und die Servicestelle "Treffpunkt Bibliothek" alle niederösterreichischen Pflichtschulkinder zu einem Lesegewinnspiel eingeladen. Unter dem Titel "Lesemeisterin/Lesemeister gesucht" konnten die Schülerinnen und Schüler über ein halbes Jahr hinweg in ihrer Bibliothek ihre Wunschlektüre auswählen, lessen und anschließend ihre Meinung zu dem Buch abgeben. "Lesen fordert und fördert - und gilt als Grundvoraussetzung für jede spätere Entwicklung. Ziel unserer Jugendaktion war es, dass die jungen Lesemeister nicht nur lessen, sondern auch lernen, kritisch zu beurteilen", erklären NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, die Obfrau vom Forum Land NÖ, und Landesrat Karl Wilfing die Wichtigkeit und den Wert der gemeinsamen Initiative, bei der 86 öffentliche Büchereien in ganz Niederösterreich miteinbezogen waren.

1500 Lesekärtchen bei 86 Bibliotheken eingesandt

Im Aktionszeitraum wurden von rund 1.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 1.500 "Lesekärtchen" eingereicht. Aus den Einsenderinnen und Einsendern wurden dann je fünf Gewinnerinnen und Gewinner aus allen Landesvierteln gezogen, die jeweils drei Bücher und eine "Lesemeister"-Urkunde erhielten. Auch jene Bibliotheken, die Siegerinnen und Sieger betreut hatten, wurden mit jeweils fünf Büchern und einem nagelneuen E-Book Reader bedacht.

Die Preise überreichten Direktorin Tanner und Landesrat Wilfing am Freitag, den 13. September 2013, im Rahmen eines groß angelegten Festaktes mit Kindern, Eltern, Lehrern und Bibliothekaren in der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Pyhra bei St. Pölten. Rund um die Preisverleihung gab es für die jungen Lesemeister ein spannendes Actionprogramm mit Stallbesuchen, Wettmelken, Joghurt-Herstellung und Verkostung sowie Traktorfahrten am schuleigenen Betrieb.

Die Lesefreude und Lesefertigkeit von Kindern zu fördern ist Forum Land seit mittlerweile zehn Jahren ein wichtiges anliegen. Mit Ferienleseaktionen konnte bis dato die Leselust bei tausenden Kindern im ländlichen Raum gesteigert werden. Die Initiative "Treffpunkt Bibliothek" wurde vor zwei Jahren von Landesrat Wilfing initiiert, um die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich zu servicieren und die bestmögliche Unterstützung zu geben.

"Gerade für die Kinder aus dem ländlichen Raum ist es besonders wichtig, einen raschen Zugang zu Büchern, Medien und Autoren zu haben. Nur wer heute schon in jungen Jahren Texte schnell und richtig erfassen kann, ist dann auch im Beruf wettbewerbsfähig", so Forum-Land-Obfrau Tanner und Landesrat Wilfing.

