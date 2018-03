Stronach/Schalli: SPÖ-Manzenreiter verrät Interessen der Villacher Bürger

Team Stronach für Villach fordert Ausschöpfung aller rechtlicher Mittel gegen "Sex-Wahnsinn" und kritisiert falsche Prioritätensetzung des Bürgermeisters

Villach/Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Heftige Kritik äußert Siegfried Schalli, Landtagsabgeordneter des Team Stronach für Kärnten, in Bezug auf die aktuelle Rotlichtdiskussion am Villacher Bürgermeister Helmut Manzenreiter. "Das SPÖ-Stadtoberhaupt vertritt überhaupt nicht mehr die Interessen der Villacher Bevölkerung, anders ist es nicht zu erklären, dass Manzenreiter tatenlos zusieht, wenn aus der liebevollen Draustadt die Rotlicht- und Sexhauptstadt wird." Schalli verlangt von Manzenreiter, dass "alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft werden, um zu verhindern, dass es einen regelrechten Wildwuchs an Laufhäusern, Bordellen und sogenannten "Wellnesstempeln" in Villach gibt". Eventuell müsse es dafür auch "kreative Lösungen geben", so Schalli.

Auch die Prioritätensetzung des Bürgermeisters stößt beim Villacher Team Stronach auf großes Unverständnis und tiefe Ablehnung: "Das von uns mit unterstützte, gut durchdachte und zukunftsweisende Jugendprojekt "Silberpark" am Silbersee wurde von Manzenreiter und seiner Villacher SPÖ unverständlicherweise zu Grabe getragen. Damit verhindert die Draustädter Sozialdemokratie ein wichtiges und nachhaltiges Projekt, welches für die Villacher Jugend neue Freizeitmöglichkeiten geschaffen hätte. Statt sich für die jungen Villacher einzusetzen, nimmt Manzenreiter eine Rolle als Lobbyist für die Sexindustrie ein und verrät so seine eigenen Bürger und Wähler", schließt Schalli, der weiter vollsten Einsatz des Team Stronach für die Interessen der Villacher Bevölkerung und vor allem der Jugend verspricht.

