Regner zu 5 Jahre Lehman-Pleite: Sozialdemokratische Handschrift ist mehr denn je gefragt

SPÖ-Europaabgeordnete will Bankenunion, Finanztransaktionssteuer und Regulierung der Schattenbanken "raschest umsetzen"

Wien (OTS/SK) - Die Finanzexpertin und SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner macht heute, Samstag, anlässlich des fünften Jahrestages der New Yorker Lehman-Pleite am 15. September, Geburtsstunde der Finanzkrise seit 2008, darauf aufmerksam, dass die sozialdemokratische Handschrift bei der Finanzmarktregulierung heute mehr denn je gefragt ist. "Die aktuelle Krise mit hoher Überschuldung und exorbitant hoher Arbeitslosigkeit in Europa hat ihren Ursprung in einem unregulierten Finanzmarkt, der aus dem Ruder gelaufen ist. Derzeit könnte der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen -also jeglicher Wirtschaftsbereich von IT, Autos, Bauwesen bis Tourismus - in fünf Börsetagen abgewickelt werden, die restlichen rund 200 Börsetage sind reine Spekulation. Neoliberale und konservative politische Kräfte haben dies möglich gemacht, in Europa agiert derzeit immer noch eine liberal-konservative Mehrheit in EU-Kommission, EU-Parlament und der Vertretung der 28 EU-Mitgliedstaaten", erläutert Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament. ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete macht aber auch darauf aufmerksam, dass dank sozialdemokratischer Handschrift schon einiges erreicht und am Weg ist, damit eine Finanz- und Wirtschaftskrise des aktuellen Ausmaßes nicht mehr möglich ist. Regner: "Wir machen Druck bei der Bankenaufsicht, damit die EZB die wichtigsten Banken effektiv kontrollieren kann - unter der demokratischen Aufsicht des Europäischen Parlaments. Die Boni der Banker sind nun erstmals nach zähen Verhandlungen mit dem Rat eingeschränkt worden, ebenso wurde eine Verbesserung bei den Hypothekarkrediten erreicht, wo der KonsumentInnen-Schutz klar im Vordergrund steht." Regner konnte sich als sozialdemokratische Chefverhandlerin bei der Jugendbeschäftigung erst diese Woche in Straßburg gegenüber Konservativen und Grünen durchsetzen.

Regner kritisiert aber auch die zaudernde Haltung von konservativen Parteien, die offenbar unter massivem Lobbying-Einfluss von Banken und Investmentfonds stehen und sich dem auch beugen. "Wir brauchen ab 2014 die Finanztransaktionssteuer für Banken und Spekulanten, damit diese sich an den Kosten der Krise beteiligen. Ein Steuersatz von 0,01 Prozent bis 0,1 Prozent ist jedenfalls zumutbar. Bei den Schattenbanken wollen wir den Vorschlag der EU-Kommission zu Geldmarktfonds verbessern. Es soll vor allem geprüft werden, ob der vorgesehene neue Kapitalpuffer von drei Prozent auch im Krisenfall ausreicht. Die Boni-Begrenzung wiederum soll in einem zweiten Schritt auch für Investmentfondsmanager gelten. Das wird bislang blockiert und ist nicht mehr länger hinnehmbar." Klar ist, so Regner: "Hätten wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mehr Einfluss in Europa, wäre in all diesen Bereich schon viel mehr weitergegangen. Jetzt geht es darum, jene Kräfte zu stärken, die effektiv an einer Regulierung der Finanzmärkte arbeiten." (Schluss) eg

