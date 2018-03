ATCi konzipiert Simulsat-Transportsystem für europäischen Markt

(PRN) - -- Mehrstrahlsystem umfasst gesamte Reihe an Satelliten für Sammlung von Medieninhalten für die moderne Multi-Screen-Technologie

-- Simulsat-Transportsystem für europäische Nachrichtenerfassung und Inhaltsaggregation

Amsterdam (ots/PRNewswire) - IBC Conference -ATCi - Antenna Technology Communications Inc., ein Anbieter von Telekommunikationssystemen, stellte heute auf der IBC Conference in Amsterdam sein Multibeam-Transport-Antennensystem Simulsat vor, das für europäische Anwendungen konzipiert wurde.

Zum dem vollständigen RF-Transport-System zählen die Simulsat-Mehrstrahlantenne, die faseroptischen L-Band-Links für den Transport in der Kopfstelle, RF-Erkennung für den LNB-Status, L-Band-Matrix-Switch, um Signale an Receiver weiterzuleiten, ein eingebetteter Spektrum-Analysator zur Überwachung jedes Signals und firmeneigene M&C-Software, die jeden einzelnen Signalweg überwacht. Sie meldet den aktuellen Zustand aller LNB sowie Faser-Sender und -Empfänger und bietet vollständige Matrixsteuerung.

"Es ist ein Beleg für das nachhaltige Engagement von ATCi für unsere Kunden, dass wir in der Lage waren, das alte Simulsat. das den Kabelkunden über 30 Jahre lang in den USA und in anderen Ländern gedient hat, zu überarbeiten und den neuen Anforderungen hinsichtlich Nachrichtenerfassung und Inhaltsaggregation der europäischen Rundfunkanstalten zu entsprechen", erklärte Gary Hatch, CEO von ATCi. "Es handelt sich um eine Bestätigung unserer technischen Kompetenzen, und wir freuen uns sehr, dass die Rundfunkanstalten im europäischen Raum nun ebenfalls auf das Simulsat-Transportsystem von ATCi zählen können, um die grundlegenden Downlink-Fähigkeiten anbieten zu können", sagte Hatch abschließend.

ATCi wird Simulsat und andere Satelliten-Kommunikationsprodukte auf der IBC 2013 am Studiotech-Stand in Halle 11 Stand C64 ausstellen.

Informationen zu ATCi de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6507c780ATCi steigert die Gewinnmaximierung seiner Kunden durch die weltweite Bereitstellung maßgeschneiderter bodengestützter Satellitenkommunikationssysteme und Breitbanddienste. Das Unternehmen ist der Lieferung innovativer Technologien verpflichtet, welche die sich entwickelnden Anforderungen von Kabelfernsehen, Großunternehmen, Regierungen, Bildungseinrichtungen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen erfüllen. ATCi hat seinen Sitz in Chandler, Arizona, und betreibt Vertriebsniederlassungen in Nordamerika, China und Brasilien. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von ATCi erhalten Sie telefonisch unter 480-844-8501 oder auf der Website http://www.atci.com.

Kristen Love: klove @ atci.com, +1.303.408.2176