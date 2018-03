"profil": Schmied: "Kulturausgaben müssen erhöht werden"

Kulturministerin ist entsetzt über Form und Niveau des Wahlkampfs im TV: "Bin froh, wenn Kunst und Kultur davon unberührt bleiben"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" kritisiert Kulturministerin Claudia Schmied die Form des Wahlkampfs und das gegenwärtige Niveau der politischen Diskussionen: Es sei derart "tief, dass ich ganz froh bin, wenn Kunst und Kultur davon unberührt bleiben. Wenn in einer TV-Debatte wie jener zwischen Faymann und Glawischnig kein bildungspolitisches Thema behandelt wird, dann wird klar, wo wir uns derzeit intellektuell bewegen." Es sei "im Interesse des kulturellen Niveaus vielleicht sogar ganz gut, wenn dieser Themenblock außen vor bleibt".

Schmied weiter: "Die Art, wie insbesondere die Fernsehkanäle politische Debatten inzwischen in Permanenz inszenieren, sehe ich nicht als Gewinn für die Politik." Da regierten "Zwangsapplaus und Lichteffekte". Sie habe den Eindruck, dass dieser "überinszenierte Schlagabtausch nur noch das Beschäftigungsprogramm eines In-Zirkels darstellt - von den Meinungsforschern über die Politikwissenschafter bis zu den TV-Moderatoren". Und sie fürchte, dass das öffentliche Interesse an der Politik dadurch eher schwinde als steige.

Schmied zieht positive Bilanz über ihre Amtszeit: Es sei ihr seit 2008 gelungen, die Bundeskulturbudgets von 402 Millionen Euro auf immerhin 442 Millionen zu steigern. "Das ist in einer Phase der Kürzungen schon eine Leistung. Aber natürlich müssen in der nächsten Legislaturperiode die Kulturausgaben erhöht werden, sonst leidet die Qualität."

