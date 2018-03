"profil"-Umfrage: SPÖ weiter auf Platz eins

Glawischnig legt in Kanzlerfrage kräftig zu

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, bleibt die SPÖ mit 28% (keine Veränderung zur Umfrage der Vorwoche) auf Platz eins. Die ÖVP gewinnt laut der vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung für "profil" durchgeführten Umfrage einen Prozentpunkt und kommt auf 25%. Die Freiheitlichen und die Grünen legen ebenfalls jeweils einen Prozentpunkt zu und erreichen 20% bzw. 15%. Das Team Stronach verliert 2 Prozentpunkte und kommt nur mehr auf 6%. Würde am Sonntag gewählt, stagnierten das BZÖ bei 2% und die Neos bei 3%.

In der Kanzlerfrage verliert Werner Faymann einen Prozentpunkt und kommt auf 21%. ÖVP-Obmann Spindelegger würde nur noch 16% (minus 2 Prozentpunkte) erreichen, könnte man den Kanzler direkt wählen. Eva Glawischnig hat im Vergleich zur Vorwoche beachtliche 6 Prozentpunkte zulegt. Sie landet bei 15%, ebenso wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (plus 1 Prozentpunkt). Frank Stronach kommt auf 6% (plus 2 Prozentpunkte) und Josef Bucher (BZÖ) auf 2% (minus 1 Prozentpunkt).

