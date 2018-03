ARRI AMIRA: Die neue Kamera für den Dokumentarfilm

Amsterdam (ots/PRNewswire) - IBC 2013 -- ARRI präsentiert stolz die AMIRA, eine vielseitig verwendbare Dokumentarfilm-Kamera, die hervorragende Bildqualität und erschwingliche CFast 2.0 Workflows mit einem ergonomischen, für den Einzelbenutzer optimierten Design und mit erweitertem Schulteraufbau kombiniert. Die AMIRA kann jederzeit direkt aus der Kameratasche heraus betrieben werden, ist robust genug für alle Gelegenheiten und bietet integrierte Bewertung und vorinstalliertes Design auf der Grundlage von 3D LUTs sowie 200 fps Zeitlupe.

Die ARRI-Tradition als Grundlagede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@dbd2484Während seiner langjährigen Geschichte hat ARRI Film- und Programmproduzenten eine Auswahl an Kameras angeboten, die auf unterschiedliche Produktionsaufgaben zugeschnitten waren. Eines hatten sie jedoch alle gemeinsam: Sie hielten ihr Versprechen der kreativen Freiheit durch funktionelles, benutzerfreundliches Design. Auch die AMIRA steht für diese Tradition. Sie reiht sich in das Kamera-Angebot von ARRI ein und ist perfekt auf die Anforderungen bestimmter Kamerateams und bestimmter Produktionsarten abgestimmt.

ALEXA-Bildqualität bis zu 200 fps de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7ca85d27Die AMIRA verfügt über den Sensor und die außergewöhnliche Bildqualität der ARRI ALEXA und zeichnet dadurch mindestens in HD 1080 oder 2K-Qualität auf, die für jedes Distributionsformat geeignet ist. Mit einem Dynamikumfang von mehr als 14 Stufen, niedrigem Geräuschpegel, subtiler Spitzlichtverarbeitung, natürlicher Farbwiedergabe, atemberaubender Hauttönen und Geschwindigkeiten von bis zu 200 fps bietet die AMIRA schöne, lebensechte Bilder in jeder Situation.

Die AMIRA nimmt Rec 709- oder Log C-Bilder mit ProRes LT, 422, 422HQ oder 444 Codecs auf. Indem auf die integrierte CFast 2.0-Flash-Speicherkarte mit besonders schnellen Übertragungsraten aufgenommen wird, wird die Übertragung in die Postproduktion so einfach wie möglich gestaltet. CFast 2.0 ist ein offenes Format, das für jedermann leicht zugänglich ist und durch unvergleichliche Übertragungsgeschwindigkeiten, lange Aufnahmezeiten und die Kompatibilität mit Standard-IT-Tools ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Kosten pro GB werden gesenkt, und Bildkanäle in einer Qualität, die über Broadcast-Qualität liegt, sind damit auch für Produktionen mit niedrigem Budget möglich.

Ergonomie für den Einzelnutzer und perfektes Schulter-Gleichgewichtde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@117beb61Die AMIRA ist nach dem Einschalten schnell einsatzbereit und kann direkt aus der Tasche heraus von einem einzelnen Benutzer verwendet werden, ohne Aufbau, ohne Einstellen und ohne Verzögerungen. In der Zeit, in der die Kamera auf die Schulter des Benutzers gehoben wird, ist sie bereits betriebsbereit. Das macht die AMIRA perfekt für spontane Aufnahmen in unvorhersehbaren Situationen, in denen der Kameramann/die Kamerafrau jederzeit bereit sein muss. Integrierte, motorisierte ND-Filter sowie Zebramuster und Falschfarben-Tools unterstützen die Belichtungssteuerung, eine erweiterte Peaking-Funktion gewährleistet eine genaue, einfache und schnelle Fokussierung.

Der Zugriff auf Schalter und konfigurierbare Tasten ist schnell und einprägsam. Ein innovativer Multi-Sucher macht dem Einzelnutzer das Leben noch einfacher, indem ein hochauflösendes OLED-Okular mit einem klappbaren LCD-Monitor kombiniert wird, der ein Live-Bild angezeigt, wenn das Okular ist nicht im Einsatz ist, und der vollen Zugriff auf die Funktionen der Kamera bietet, ohne dass die AMIRA dabei von der Schulter genommen werden muss. Auf flexible Mehrkanal-Audio-Optionen kann auf der rechten Seite der Kamera zugegriffen wird, was dem Benutzer ebenfalls höchsten Komfort bietet.

Kosteneffiziente integrierte Auswertungde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5e9a363eIn der heutigen Zeit gekürzter Budgets und Zeitpläne können sich viele TV-Produktionen den Luxus, Zeit in die Postproduktion zu investieren, nicht mehr leisten. Die AMIRA bietet den einzigartigen Vorteil bereits installierter, 3D LUT-basierter Einstellungen, die am Set beim Filmen verwendet werden können. Alternativ können Produktionen ihre eigenen 3D-LUTs in externen Bewertungssystemen erstellen, diese während der Vorbereitung auf der Kamera speichern und während des Drehens direkt auf der Kamera ändern. Mit 3D-LUTs kann buchstäblich jeder vorstellbare Look erstellt werden, was Kameraleuten und Regisseuren ein höheres Maß an kreativer Kontrolle bei schnellen Produktionen bietet und die Postproduktionskosten für den Produzenten niedrig hält.

ARRI-Produktqualität - robust und verlässlichde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5e5f50f7Wie alle Produkte von ARRI ist die AMIRA als sichere, langfristige Investition konzipiert und ist den rauen Gegebenheiten eines professionellen Sets entsprechend widerstandsfähig. Die AMIRA verfügt über einen stabilen inneren Aufbau, der die Stabilität der Kamera und der Linse gewährleistet und ist damit ein besonders langlebiges Produkt aus widerstandsfähigsten Materialien. Ein Elektronikgehäuse bietet den besten Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub, und der integrierte thermische Kern sorgt für hocheffiziente Kühlung. Produktionsteams können die AMIRA überall hin mitnehmen, vom Dschungel über die Wüste bis hin zu schneebedeckten Berggipfeln, und können sich dabei sicher sein, dass die Kamera sie nicht im Stich lassen wird.

Informationen zu ARRI:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@43bcb888Arnold and Richter Cine Technik (A&R) mit Hauptsitz in München (Deutschland) wurde 1917 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller und Vertreiber von Filmkameras, digitales Zwischenformat (DI) und Lichtausstattungen. Der ARRI-Konzern besteht aus einem weltweiten Netzwerk von Tochtergesellschaften, Agenturen und Vertretern, die alle Facetten der Filmbranche abdecken: Design, Engineering, Produktion, Verleih, schlüsselfertige Beleuchtungslösungen, Postproduktion, Labordienstleistungen, visuelle Effekte und Filmvertrieb. Zu den Produkten des Unternehmens gehören das allgegenwärtige ALEXA-Digitalkamera-System; die Master Anamorphic-Linsen, die LED-Beleuchtungen der L-Reihe und die HMI-Beleuchtungen der M-Reihe, Pro Camera-Accessories und die ARRISCAN-Archivtechnologien. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die Ingenieure von ARRI und ihre technischen Leistungen mit 18 Preisen im technischen und wissenschaftlichen Bereich ausgezeichnet.

Weitere Informationen und die Niederlassungen finden Sie auf www.arri.com

Web site: http://www.arri.com/

