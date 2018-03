Neues Volksblatt: "Nicht glaubwürdig" von Markus EBERT

Ausgabe vom 13. September 2013

Linz (OTS) - Will die SPÖ aus einem Schlamassel herauskommen, wendet sie bemerkenswerte Strategien an. Im Zusammenhang mit der Plakat-Affäre - bekanntlich ließ die Partei Wahlplakate vom Parlamentsklub bezahlen, jetzt muss sie das Geld zurückerstatten -lautete die Parole: "Haltet den Dieb!" Da war die Butter auf dem Kopf von Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos noch gar nicht geschmolzen, glaubte er schon, mit dem Finger auf die anderen zeigen zu müssen. Dass er erst nach dem Erwischtwerden von allen anderen Parteien "Transparenz in Sachen Wahlkampffinanzierung" einforderte, spricht Bände.

Viel vom Halten hält auch die oberösterreichische SPÖ-Landtagsklubobfrau - nämlich vom Zusammenhalten. Konkret müssen nach Ansicht von Gertraud Jahn im Zusammenhang mit dem verhängnisvollen Swap der Stadt Linz "die politischen Bemühungen aller Parteien darauf ausgerichtet werden, einen Schaden für die öffentliche Hand zu verhindern". Übersetzt heißt das: Es darf keine politische Diskussion darüber geben, wer die Verantwortung für den Abschluss dieses Spekulationsgeschäftes trägt. Genau die muss aber geführt werden, denn ob es Frau Jahn passt oder nicht: An den zentralen Machtstellen in Linz saßen und sitzen ihre Genossen. Sie haben ebenso die Butter auf dem Kopf wie Freund Darabos: Ob "Haltet den Dieb" oder "Zusammenhalten": Beides ist nicht glaubwürdig.

