ATCi stellt umfassende Palette der Satellitenkommunikationsprodukte auf der IBC 2013 aus

(PRN) - -- Darunter die neuen Produkte - Evertz XRF IF und L-Band-Router

Amsterdam (ots/PRNewswire) - IBC Convention -- ATCi - Antenna Technology Communications Inc., ein Anbieter von Telekommunikationssystemen, stellte heute auf der IBC Convention in Amsterdam sein umfassendes Angebot an bestehenden Produkten gemeinsam mit neu hinzugefügten Produkten vor - die vollständige Linie der Evertz XRF IF und L-Band-Router.

XRF6 ist eine modulare RF-Signalmatrix für das Routen und die Überwachung des L-Bandes, von IF und anderen Signalen innerhalb einer Satellitenkommunikationseinrichtung. Sie baut auf einer modularen Architektur auf und alle aktiven Komponenten sind bei vollem Betrieb nach dem Schubladenprinzip austauschbar, sodass die Instandhaltung und der Ausbau der Matrix problemlos möglich sind. Fortschrittliche Funktionen, wie automatische Verstärkungsregelung, Salvo Operations, Überwachung und Alarmberichte über kritische Signalparameter, wie das Vorhandensein des Eingangssignals und die Signalstärke, ermöglichen flexibles RF-Signalmanagement.

ATCi stellt seine Hauptprodukte und die gesamte Palette der Evertz XRF IF und L-Band-Router auf der IBC 2013 am Stand von Studiotech aus - Halle 11, Stand C64 aus.

Über ATCi:

ATCi steigert die Gewinnmaximierung seiner Kunden durch die weltweite Bereitstellung maßgeschneiderter bodengestützter Satellitenkommunikationssysteme und Breitbanddienste. Das Unternehmen ist der Lieferung innovativer Technologien verpflichtet, welche die sich entwickelnden Anforderungen von Kabelfernsehen, Großunternehmen, Regierungen, Bildungseinrichtungen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen erfüllen. Der Firmensitz von ATCi befindet sich in Chandler, Arizona. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von ATCi erhalten Sie bei telefonischer Kontaktaufnahme mit +1-480-844-8501 oder bei einem Besuch unserer Website http://www.atci.com.

Web site: http://www.atci.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Kristen Love, +1-303-408-2176, klove @ atci.com