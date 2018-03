ATCi stellt das mobile Übertragungssystem LiveStreamPac Pro S auf der IBC 2013 vor

(PRN) - -- Das kleinste und tragbarste derzeit erhältliche System

Amsterdam (ots/PRNewswire) - IBC 2013 -- MeshTV von ATCi, ein Full-Service-Dienstleister für Live- und On-Demand-Video, Satellite, Mobile GSM Backhaul und Delivery von HLS, iPhone, iPad, Google, Silverlight und weiteren Optionen, stellt LiveStreamPac Pro S vor -ein kompaktes Videosystem für Livestream-TV und Web-Reporting. Das LiveStreamPac Pro S System hebt die Möglichkeiten der "Übertragung von überall" auf die nächste Stufe.

LiveStreamPac Pro S ist die fortschrittlichste Produktlinie von 3G/4G-LTE Video Uplink-Systemen im Taschenformat, die für Berichterstattungsexperten entwickelt wurde. LiveStreamPac Pro S verfügt über ein mehr als umfassendes Paket an Funktionalitäten, darunter der extrem kleine Fußabdruck - es wiegt nur etwa 1 kg und hat eine sehr hohe HD-Videoauflösung, herausragende Performance, fortschrittliche innovative Technologie für störungsresistente Übertragung in sämtlichen Gebieten mit Mobilfunkempfang, sogar in Bereichen mit schlechter Abdeckung, sowie exklusive Hardwaregeräte und Software, die einfaches und leistbares Roaming weltweit ermöglichen.

"Angesichts der jüngsten Vorkommnisse im Mittleren Osten müssen Berichterstatter in der Lage sein, über die Ereignisse auch in Gebieten mit schlechtem Empfang und in abgelegenen Regionen zu berichten und sie entsprechend zu übertragen", erklärt Gary Hatch, CEO von ATCi. "Hinzu kommt, dass in abgelegenen Regionen die Übertragung aus Sicherheitsgründen problematisch und der Einsatz von Satellitenübertragungsfahrzeugen verboten ist", setzt Hatch fort. "Andere heute auf dem Markt verfügbare, tragbare Rundfunksysteme sind einfach zu groß, um unter den gegebenen Umständen eingesetzt und importiert zu werden, sodass LiveStreamPac Pro S wohl die einzig vernünftige Lösung zu sein scheint", fasst Hatch zusammen.

ATCi/MeshTV führen LiveStreamPac Pro S auf der IBC, RAI Amsterdam, vom 13. - 17. September in Halle 11 auf Stand C64 vor. Die Geräte sind auf Lager und können sofort ausgeliefert werden.

Über ATCide.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@77b1b24cATCi steigert die Gewinnmaximierung seiner Kunden durch die weltweite Bereitstellung maßgeschneiderter bodengestützter Satellitenkommunikationssysteme und Breitbanddienste. Das Unternehmen ist der Lieferung innovativer Technologien verpflichtet, welche die sich entwickelnden Anforderungen von Kabelfernsehen, Großunternehmen, Regierungen, Bildungseinrichtungen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen erfüllen. Der Firmensitz von ATCi befindet sich in Chandler, Arizona, und das Unternehmen verfügt über operative Verkaufsniederlassungen in Nordamerika, China und Brasilien. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von ATCi erhalten Sie bei telefonischer Kontaktaufnahme mit 480-844-8501 oder bei einem Besuch unserer Website http://www.atci.com.

