TMS und ThinkAnalytics unterzeichnen Entertainment-Metadaten-Vertrag

(PRN) - -- Die Recommendations Engine von ThinkAnalytics wird On(®) Entertainment-Metadaten von TMS nutzen

Chicago (ots/PRNewswire) - TMS, der international führende Anbieter im Bereich Entertainment-Navigation, und ThinkAnalytics, das führende Unternehmen im Bereich plattformübergreifender TV-Suchen und Empfehlungen, haben einen neuen Vertrag unterzeichnet. Laut dieser Vereinbarung wird TMS seine On(®) Entertainment-Metadaten mit Weltklasseniveau ThinkAnalytics zur Verfügung stellen; dieses wird sie in der ThinkAnalytics Recommendations Engine



einsetzen, die individualisierte, plattformübergreifende Empfehlungen für Verbraucher erstellt und ihnen dabei hilft, diejenigen Inhalte aus herkömmlichem linearem Live-Fernsehen, Video on Demand (VOD) und Over-the-Top (OTT) auszuwählen, die ihnen am meisten Spaß machen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130904/CG73346LOGO)



Die Recommendations Engine von ThinkAnalytics erlaubt es Sendern und Bezahlfernsehanbietern, stark personalisierte Fernsehempfehlungen bereitzustellen, die Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. dem herkömmlichen Fernsehen, VOD, DVR, Internet, Tablets, Mobilfunk und sozialen Medien) von verschiedenen Geräten einbeziehen. Die Plattform geht über generische Inhaltsempfehlungen pro Haushalt hinaus, indem sie individualisierte Empfehlungen liefert, die gesondert auf jedes Mitglied eines Haushalts zugeschnitten werden.

Die Recommendations Engine hilft Fernsehanbietern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer durch erhöhte Nachfrage nach Premium-Diensten zu maximieren.

ThinkAnalytics wird On Entertainment-Metadaten von TMS für internationale Märkte einsetzen. TMS Unique IDs, die die Synchronisation einer Vielzahl von Datensätzen erlauben, helfen der Recommendations Engine, optimal auf den jeweiligen Geschmack einer Person zugeschnittene Ergebnisse zu liefern.

TMS-Daten sind allgemein als die umfangreichsten, umfassendsten und am besten verknüpften derzeit erhältlichen Daten bekannt und werden von ThinkAnalytics dazu benutzt, seine Produktentwicklung auf den von ihm bedienten Märkten voranzubringen und die Wirksamkeit seiner Produktdemonstrationen auf Messen, Konferenzen und Veranstaltungen zu maximieren.

Die erste Vorführung der Recommendations Engine von ThinkAnalytics unter Nutzung der On Entertainment-Daten von TMS wird vom 12.-17. September 2013 auf der IBC Conference in Amsterdam stattfinden. Die Demonstrationen von ThinkAnalytics werden in Halle 1, Stand 1.D92 durchgeführt. TMS wird ebenfalls ausstellen, und zwar in Halle 14, Stand 14.562.

"TMS und ThinkAnalytics bieten beide seit langem hochwertigen Service für gemeinsame Kunden", sagte John Kelleher, President und Chief Operating Officer von TMS. "Diese Vereinbarung setzt darauf, dass das Schaffen eines voll integrierten Entertainment-Erlebnisses Fernsehanbieter ebenso wie ihre Kunden mit Sicherheit beeindrucken wird."

"Umfangreiche Metadaten sind entscheidend für die Bereitstellung genauer und aktueller personalisierter Inhaltsempfehlungen", sagte Peter Docherty, Gründer und technischer Leiter von ThinkAnalytics. "Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Arbeit mit TMS, um umfassendere und verstärkte Metadaten für lineares Fernsehen, On-Demand- und OTT-Kataloge zu liefern, die Anbietern weltweit einen feiner abgestimmten Satz personalisierter Dienste zur Verfügung stellen werden."

TMS-Metadaten stecken hinter führenden Fernseh- und Filmzeitschriftprodukten, die Millionen von Verbrauchern in 40 Ländern über Kunden erreichen, zu denen Microsoft, Google, TiVo, Comcast, Verizon FiOS TV, IMDb, Virgin Media UK, Com Hem, DIRECTV Latin America, SKY Brasil und Cablevision Mexico zählen.

Zu den Kunden von ThinkAnalytics gehören einige der größten Anbieter von Bezahlfernsehen in Nordamerika und Europa, darunter: Liberty Global, Cox Communications, BSkyB und Virgin Media.

Informationen zu TMS

TMS ist ein international führender Anbieter von Entertainment-Informationen. Als Teil seiner On(®) Entertainment-Produktpalette stellt das Unternehmen branchenführende Fernseh-, Film- und Promi-Metadaten bereit, die Unterhaltungsmedien und -anwendungen auf der ganzen Welt interessanter gestalten. Diese umfassenden Metadaten finden darüber hinaus breiten Einsatz in Medienmessungen und -analysen. TMS produziert auch Zap2it, eine Social-TV-Plattform, die engagierte Entertainment-Fans mit beliebten Fernsehsendungen, Filmen, Prominenten und anderen Fans in Kontakt bringt. Weitere Informationen zu TMS finden Sie unter TribuneMediaServices.com.

Informationen zu ThinkAnalytics

ThinkAnalytics ist der führende Anbieter der derzeit auf dem Markt am häufigsten eingesetzten Engine für personalisierte Inhalte in Echtzeit und Empfehlungen; dabei werden intelligente Suchen mit umfassenden Empfehlungen zu Medieninhalten kombiniert. Die Recommendations Engine von ThinkAnalytics erweitert die Kundenvorlieben durch ein persönlich zugeschnittenes Erlebnis für herkömmliches Live-Fernsehen, VOD und Over-the-Top, das über zahlreiche Plattformen bereitgestellt wird, darunter Set-Top-Box, Internet, IPTV, Tablet, Mobilgeräte und mehr.

Die technischen Dienste von ThinkAnalytics werden von mehr als 130 Millionen Abonnenten weltweit genutzt. ThinkAnalytics ist ein Privatunternehmen mit 100% Mitarbeiterkapitalbeteiligung. ThinkAnalytics verfügt über zwei Hauptniederlassungen in den USA und dem Vereinigten Königreich und unterhält Büros in London, Glasgow, Paris und Los Angeles; außerdem pflegt es Partnerschaften mit führenden Medienunternehmen aus der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ThinkAnalytics.com.



Medienkontakt:

Mark Yamada Director of Communications TMS Büro: +1-323-460-5216 Mobil: +1-310-804-0372 E-Mail:

myamada @ tribune.com

Web site: http://www.tribunemediaservices.com/