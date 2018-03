Elitecore führt "Wi-Fi-Monetisierungssystem" für Telekom-Betreiber ein

Mumbai, Indien Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Standortgebundene Dienste und Abonnentenanalytik zur Stärkung der Kundenakquise, Datennutzung und Qualität des Erlebnisses im Wi-Fi-Netz

Elitecore Technologies, globaler Anbieter einer Service-Management-Platform (SMP) für Wi-Fi, gibt die Einführung eines Wi-Fi-Monetisierungssystems bekannt, das intelligente Konnektivität, standortgebundene Dienste, Abonnentenanalytik und einen Umsatzgenerator umfasst. Das System ist als Teil der standardmässigen Wi-Fi-SMP erhältlich und soll die Servicequalität, Datennutzung und Kundenakquise bei Telekom-Betreibern verbessern, um mehr Einkommen aus dem Wi-Fi-Geschäft zu generieren.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Dhaval Vora, VP für Produktmanagement bei Elitecore sagte: "Das System ist flexibel genug, um auf allen Wi-Fi-Modellen zu arbeiten und zur Wi-Fi-Umsatzstrategie der Betreiber beizutragen. Es bietet Abonnenteninformationen, um Premium-Dienste einzuführen, Wi-Fi-Netze zu optimieren und personalisierte Anwendungsfälle zu unterstützen, z.B. Werbung, Gerät, Abonnentenprofil, Standort, Partner und Roaming."

Intelligente Konnektivität - Zur Überwindung der grössten Hürde für den Wi-Fi-Zugang vereinfacht die Elitecore Wi-Fi-SMP die Wi-Fi-Konnektivität des Nutzers durch effiziente Netzerkennung, Auswahl und Authentisierung für Daten-Offload und Laufkunden. Sie unterstützt EAP SIM- und Nicht-EAP SIM-Nutzer, Authentisierung via Zugangsportal, Android/ iOS und Wi-Fi für Abonnenten mit Gutschein-Roaming.

Standortgebundene Dienste - Diese Funktion der Wi-Fi SMP von Elitecor und die Erfassung von Mobil-Apps identifizieren und kategorisieren Nutzerstandorte nach mehren Kriterien, um die Servicequalität des Betreibers zu verbessern. Der Betreiber kann den Nutzerstandort sehr genau feststellen und Daten zur An- und Abmeldung und Nutzungsdauer auf der Basis von App-definierten Standorten erzeugen.

Abonnentenanalytik - Verschafft Einblicke und Trends für stark frequentierte Destinationen mit Zugangszeiten, Berichten zur Netzkapazität und dem Nutzerverhalten in Bezug auf diese Werte, um neue Datenpläne einführen zu können. Unterstützt auch Geofencing der Wi-Fi-Abdeckung, indem Nutzer mit hohen Werten zu vom Betreiber festgelegten Standorten gelockt und dort gehalten werden. Der Betreiber kann ausserdem die Partnerleistung an Hotspots in stark frequentierten Destinationen analysieren.

Umsatzgenerator - Betreiber können neue Umsatzmodelle durch personalisierte Wi-Fi-Push-Nachrichten mittels Flash-Werbung, Gratis-Rabattgutscheinen, On-Demand-Events, Klicks-auf-Portal, Roaming (iPass, Boingo) und 3G+Wi-Fi -Pläne einführen.

Elitecore bringt zusätzliche die Expertise ihrer hauseigenen professionellen Servicegruppe ein.

Informationen zu Elitecore SMP

Die Wi-Fi SMP von Elitecore bietet umfassende Interoperabilität mit den Ökosystemen von Anbietern zur Optimierung der Netz-Infrastruktur und unterstützt innovative Geschäftsmodelle durch mehrere standardmässige Anwendungsfälle, mit denen Betreiber neue Einnahmequellen in HetNet-Szenarien erschliessen können.

http://www.elitecore.com/telecompractices/service-provider-wifi.html

Kontakt: LK Pathak AVP Unternehmenskommunikation, Elitecore Tel: +91-9925012059

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701