WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Wieso bitte die Banane? - von Thomas Pressberger

Wer verkauft am meisten Bohrmaschinen? Baumax, Bauhaus oder...?

Wien (OTS) - Welches Produkt wird im Lebensmittelhandel bei Onlinebestellungen am häufigsten bestellt? Klarer Fall, die Antwort des unbedarften Konsumenten muss natürlich lauten: keine Ahnung. Getränke machen vom Volumen und Gewicht das Gros aus, auch Produkte wie Pasta, Konserven oder Tiefkühlwaren sind stark vertreten. Sogar Frischwaren wie Wurst oder Käse werden emsig auf Knopfdruck nachgefragt. Doch ganz oben auf dem Treppchen - also am häufigsten bestellt - steht: die Banane. Die Banane? Selbst Experten oder Lebensmittelhändler können sich darauf keinen Reim machen. Vieles ist im Onlinehandel mit Lebensmitteln noch unklar. Warum kaufen die Konsumenten online um durchschnittlich 80 Euro ein, in der Filiale aber nur im Schnitt um 13 Euro? Zu faul zum Tragen, Vorratskauf, oder um Lieferkosten zu minimieren? Neben all den vielen Ungereimtheiten ist nur eines fix: Der Anteil des Onlinehandels wird weiter zulegen, und zwar in allen Branchen.

Anfangs waren Bücher und Elektrowaren betroffen. Stationäre Schuh-und Bekleidungshändler beruhigten sich selber: "Schuhe und Kleider muss man anziehen, angreifen, ausprobieren. Das funktioniert online nicht." Heute sind die beiden Branchen Nummer drei und vier im Ranking der Geschäftszweige mit dem höchsten Onlineanteil. Sport, Spielwaren, Möbel und Drogeriewaren sollten folgen. Auch vor den Baumärkten machte die Entwicklung nicht halt, einmal mehr begleitet von Kuriosem: "Welches Unternehmen verkauft am meisten Bohrmaschinen?", diese Frage stellte sich jüngst eine illustre Expertenrunde. Baumax? Bauhaus? Oder gar Quester? Nein, es ist Amazon. Dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Mehrheit der Kunden auch einen erheblichen Anteil ihrer Lebensmittel online kauft, liegt auf der Hand. Heimische Händler reagieren trotzdem noch immer zögerlich auf diese Entwicklung, Onlineshops zählen zu den Stiefkindern. Vielleicht sollten sie selber öfter online bestellen, um sich daran zu gewöhnen. Zum Beispiel eine Banane.

