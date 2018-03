ORF-GD Wrabetz präsentiert Stiftungsrat Unternehmensstrategie "ORF 2020"

ORF-Stiftungsrat nimmt Strategiedokument einhellig zustimmend zur Kenntnis

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat dem ORF-Stiftungsrat in dessen Plenarsitzung am Donnerstag, dem 12. September 2013, die unternehmensstrategischen Leitlinien des ORF für die kommenden Jahre präsentiert. Der ORF-Stiftungsrat hat die im Dokument "ORF 2020" zusammengefassten Analysen einhellig zustimmend zur Kenntnis genommen. Darauf aufbauend werden die strategischen Schlussfolgerungen der Geschäftsführung vor allem in den Bereichen Strukturen, Unternehmensorganisation und Standort konkretisiert und dem Stiftungsrat noch heuer zur Genehmigung vorgelegt. Das Dokument "ORF 2020" schließt an das 2009 vom ORF-Generaldirektor vorgelegte Strategiepapier "ORF 2015" an.

Wrabetz: "Erfolgreichen ORF-Unternehmenskurs fortsetzen!"

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der ORF hat im vergangenen Jahr im Rahmen seines Strategieprozesses, aufbauend auf die Strategie 'ORF 2015', die wirtschaftlichen, programmlichen und technologischen Herausforderungen an einen modernen öffentlich-rechtlichen ORF analysiert. Die Ergebnisse dieses Prozesses wurden im Dokument 'ORF 2020' zusammengefasst. Ich freue mich, dass der ORF-Stiftungsrat unseren strategischen Grundüberlegungen folgt. Damit steht das Fundament für die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die kommenden Jahre und es können die Konkretisierungen im Hinblick auf die Unternehmensstrukturen erfolgen!"

