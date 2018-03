Fekter: "Gemeinsame Bankenaufsicht ein starkes Zeichen Europas an internationale Finanzmärkte"

Finanzministerin begrüßt positive Entscheidung des Europäischen Parlaments zur Bankenaufsicht

Wien, 12. September 2013 (ÖVP-PD) "Österreich hat sich von Beginn an für eine gemeinsame Bankenaufsicht ausgesprochen und ich sehe die positive Entscheidung des Europäischen Parlaments als ein wichtiges Zeichen Europas an die internationalen Finanzmärkte", so Finanzministerin Dr. Maria Fekter auf die Nachricht aus Straßburg.

"Als besonders wichtig für Österreich sehe ich die Möglichkeit, dass auch Nicht-Euro-Länder an der gemeinsamen Bankenaufsicht teilnehmen können", betont Fekter. "Denn die österreichischen Banken sind überwiegend in Nachbarländern tätig, die nicht den Euro haben", so die Finanzministerin weiter.

Fekter begrüßt darüber hinaus den geplanten europäischen Restrukturierungs- und Abwicklungsrahmen: "Vor allem brauchen wir ein harmonisiertes europäisches Bankeninsolvenzrecht, um nach gemeinsamen Regeln Banken zu sanieren oder abzuwickeln, damit es keine Wettbewerbsverzerrungen gibt. Hinsichtlich des geplanten einheitlichen Abwicklungsmechanismus seien jedoch noch etliche Fragen zu klären. Besonders wichtig ist, dass in Zukunft nicht mehr der Steuerzahler für Bankenrettungen zahlen muss."

Fekter: "Zum dritten Element der europäischen Bankenunion, der einheitlichen Einlagensicherung bestehen jedoch noch erhebliche Zweifel. Wir wollen nicht, dass damit 'moral hazard' Vorschub geleistet wird und schon gar nicht dass eine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa bewirkt wird."

Ab Herbst 2014 soll die Europäische Zentralbank die Aufsichtsagenden übernehmen. Banken mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro oder 20 Prozent des BIP des jeweiligen Landes stehen werden dann direkt unter die Aufsicht der EZB gestellt werden. "Wichtig ist, dass eine effiziente Kooperation mit den nationalen Aufsichtsbehörden etabliert wird", schloss Fekter.

