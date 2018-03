AVISO: Bundesländertag von Reinhold Mitterlehner in Oberösterreich

Wirtschaftsminister eröffnet am Freitag Braunauer Herbstmesse und stellt gemeinsam mit LH Pühringer und BM Fekter das Wahlprogramm der OÖ-VP vor

Wien, 12. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in Oberösterreich ein. Zunächst eröffnet Mitterlehner morgen, Freitag, die Braunauer Herbstmesse. Danach stellt Mitterlehner bei einer Pressekonferenz in Linz gemeinsam mit Landeshauptmann Josef Pühringer, Finanzministerin Maria Fekter und Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer das Wahlprogramm der oberösterreichischen Volkspartei vor. Am Nachmittag besucht Mitterlehner die GUUTE Messe in Bad Leonfelden und hält am Abend vor dem Gemeindeparteitag in Ottensheim eine Rede zum Thema "Zukunftsorientiert statt verteilungsorientiert – unser Programm für den Standort".

Das medienöffentliche Programm von BM Mitterlehner am 13. September:

Eröffnung der Braunauer Herbstmesse

ZEIT: 10.00 Uhr

ORT: 5280 Braunau

PK zum OÖ-Wahlprogramm mit LH Pühringer, BM Fekter, Landesgeschäftsführer Hattmannsdorfer

ZEIT: 12:15 Uhr

ORT: Obere Donaulände 7, 4010 Linz

Messerundgang GUUTE Messe

ZEIT: 14:30 Uhr

ORT: Hagauerstrasse 25, 4190 Bad Leonfelden

Rede vor dem Gemeindeparteitag in Ottensheim

ZEIT: 18:30 Uhr

ORT: Bahnhofstraße 14a, 4100 Ottensheim

