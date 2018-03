Rossmann: Fekter und Schieder schwänzen ECOFIN

Grüne: Finanztransaktionssteuer vor Finanzlobby retten

Wien (OTS) - Beim bevorstehenden Rat der Wirtschafts- und Finanzminister in Vilnius wird Österreich von Seiten der Bundesregierung nicht vertreten sein. "Es ist ein Skandal, dass Finanzministerin Fekter und Staatssekretär Schieder diese Tagung schwänzen", meint Bruno Rossmann, Grüner europapolitischer Sprecher. "Die österreichische Bundesregierung tut so, als ob Europa aufgrund des Wahlkampfs in Österreich auf sie warten würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Finanzlobby versucht mit bisher großem Erfolg die Finanztransaktionssteuer zu verwässern und auszuhebeln. Es ist zu befürchten, dass es nach dem gestrigen, inhaltlich auf tönernen Beinen stehenden Rechtsgutachten des Legislativdienstes des Rates zu weiteren Verwässerungen bei der Finanztransaktionssteuer kommt", kommentiert Rossmann.

"Das Schwänzen der Finanzministerin kann nicht hingenommen werden, hat sich doch die Bundesregierung im Zuge der ESM-Verhandlung gegenüber den Grünen dazu verpflichtet, die Umsetzung der Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene vehement voranzutreiben. In dieser Situation ist eine Teilnahme der Finanzministerin unverzichtbar. Fekters Aufgabe ist es, massiven Gegendruck

gegen die Finanzlobbys aufzubauen, europäische Politik mit Nachdruck mitzugestalten und nicht durch Abwesenheit zu glänzen", meint Rossmann.

