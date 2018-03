Österreichs erste zertifizierte Employer Brand Managerin

Mag. Andrea Starzer, MBA stärkt Arbeitgebermarken

Anif (OTS) - Demografischer Wandel und Fachkräftemangel haben Folgen:

ein junges Berufsbild formt sich.

Seit Juni 2013 gibt es den ersten zertifizierten Employer Brand Manager Österreich - Mag. Andrea Starzer MBA, Geschäftsführerin von JOBshui Consulting Ges.m.b.H. und Mitinhaberin von PromoMasters Online Marketing in Anif bei Salzburg.

Seit langem selbstverständlich: für Produkte aller Art einen Brand Manager einzusetzen. Doch Produkte können noch so gut sein -vernachlässigen Arbeitgeber ihr Image, werden Kunden und vor allem Mitarbeiter rar. Auch der Fachkräftemangel zwingt uns, hier kreativer nachzudenken. Abhilfe sollen hier Employer Brand Manager schaffen; das Berufsbild ist noch recht unklar definiert - klar ist eines: Es zahlt sich aus, seinen Employer Brand zum Strahlen zu bringen on-page & off-page, DENN was nützt der schönste Employer Brand, wenn er im Internet nicht zu finden ist?

Positive Arbeitgebermarke als Erfolgsfaktor

Als erste österreichische Absolventin unterstützt die langjährige HR-Expertin Frau Mag. Starzer MBA bereits seit 2009 Unternehmen im Bereich Employer Branding. "Für eine nachhaltig positive Arbeitgebermarke ist ein ganzheitlicher Employer-Branding-Prozess notwendig", so Starzer. Sie hilft Firmen u.a. ihr Employer Branding so zu gestalten, dass diese passende Mitarbeiter finden und langfristig ein attraktives Image aufbauen. Besonderes Augenmerk legt sie hier vor allem auf die professionelle Imagepflege im Internet -ein Trend, der stetig an Bedeutung gewinnt.

Der Weg führt übers Internet: Social Recruiting, Online Marketing und Career Based Services

"Blicken Sie über den Tellerrand und nützen Sie die Reichweite des Internets! Allein schon aus Kostensicht muss man hier neue Wege gehen, immerhin kann eine Vielzahl von Kanälen im Internet auch kostenfrei genutzt werden", so Starzer im Interview. Am 9.10.2013 findet ein weiterer Workshop für Personalisten in Salzburg statt, hier kommen auch erstmals Career Based Services zur Sprache. PromoMasters hat Kanäle für HR-Manager & Personalisten evaluiert, die sich optimal für die Verbreitung der Arbeitgebermarke eignen. Um dem Kerngeschäft des Unternehmens zu folgen, wird hier auch ein Hauch von Google, Facebook, Foursquare, Xing, LinkedIn & Co sowie Suchmaschinenoptimierung nicht fehlen. In Folgeworkshops wird Input hierzu auch hands-on weitergegeben.

