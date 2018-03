Einladung zur Pressekonferenz: Aktionstag Gesundheit OÖ 2013: Diabetes

Linz (OTS) - Die Zahl der Diabetiker ist in Österreich weiter steigend, derzeit gibt es rund 600.000 diagnostizierte Diabetiker. Besonders ab dem 40. Lebensjahr sowie unter Kindern und Jugendlichen steigt die Prävalenz an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Aufgrund ihrer hohen Begleit- und Folgemortalität beansprucht diese Krankheit zwischen 5 und 10% aller Gesundheitsausgaben der Industrieländer. Um den Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten, ist das Land Oberösterreich bemüht einerseits die Früherkennung von Diabetes vor allem im extramuralen Bereich voranzutreiben und andererseits die interdisziplinäre Verknüpfung aller Gesundheitsberufe zu stärken.

Im Vorfeld des 3. "Aktionstag Gesundheit OÖ: Diabetes" werden die wichtigsten präventiven Maßnahmen und der Status-Quo über die strukturierten Betreuungsmöglichkeiten in Oberösterreich aufgezeigt. Da von den jährlich rund 1.200 neuen Dialysefällen ein Drittel Diabetiker sind, wird auch dieser Aspekt der Erkrankung und ihrer Folgekosten sowie Kostendämpfungsmöglichkeiten durch die strukturierte Früherkennung besprochen.

Pressekonferez: Aktionstag Gesundheit OÖ 2013: Diabetes



Ihre Gesprächspartner sind (in alphabetischer Reihenfolge):



- Mag. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr | Präsidentin der Apothekerkammer

Oberösterreich

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka | Präsident der ÖGN, Leiter

der II. Medizinischen Abteilung, AKH Linz

- Dr. Josef Pühringer | Landeshauptmann Oberösterreich,

Gesundheitsreferent

- Dr. Erwin Rebhandl | Präsident AM PLUS, Initiative für

Allgemeinmedizin und Gesundheit

- Mag. Dr. Andrea Wesenauer | Direktorin der OÖGKK



Wir freuen uns darauf, Sie zur Pressekonferenz begrüßen zu dürfen

und bitten Sie um Ihre Anmeldung unter pr @ welldone.at.



Der Aktionstag Gesundheit OÖ 2013: Diabetes ist eine Initiative

der Österreichischen Apothekerkammer gemeinsam mit AM PLUS, Land

Oberösterreich und ORF OÖ. Das vollständige Programm zum Aktionstag

Gesundheit OÖ Diabetes finden Sie auf www.aktionstagoö.at.



Datum: 17.9.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Cafe Traxlmayr

Promenade 16, 4020 Linz



