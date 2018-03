Cap fordert ÖVP-Klarstellung zu Gigalinern

Wien (OTS/SK) - "Die österreichische Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, wie jetzt die Position der ÖVP zu Riesen-LKW auf Österreichs Straßen ist und wie sie in Brüssel dazu auftritt", fordert SPÖ-Klubobmann Josef Cap eine Klarstellung der ÖVP-Position. Einerseits befürwortet ÖVP-EU-Kommissar Johannes Hahn in einem Schreiben an den Bundesrat vorbehaltlos die Zulassung dieser Monstertrucks, auf der anderen Seite sprechen sich die ÖVP-EU-Abgeordneten dagegen aus. "Man versucht hier mit doppeltem Spiel den Österreicherinnen und Österreichern Sand in die Augen zu streuen, um das Lobbying Hahns für die Monstertrucks zu verschleiern", kritisierte Cap. **** (Schluss) bj/sas/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493