Experten von Quintiq und EyeOn veranstalten ein Webinar zur erfolgreichen Nachfrageplanung für S&OP

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O), und die Unternehmensberatung EyeOn gaben heute bekannt, dass sie ein Webinar zur erfolgreichen Nachfrageplanung für das Sales & Operations Planning (S&OP) veranstalten werden. Das einstündige Live-Webinar wird am 19. September um 12:00 Uhr von Dr. Michiel Jansen, Senior Solutions Consultant bei Quintiq, und Dr. Freek Aertsen, Managing Partner bei EyeOn, gehalten.

Das Webinar bietet Fachpersonal aus dem Bereich S&OP die Gelegenheit, von zwei führenden Experten mehr über die heute bewährten Praktiken bei der Nachfrageprognose zu erfahren. Unter anderem werden folgende Themen behandelt:

Planung und Implementierung einsatzfähiger Prozesse,

Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungskreislaufs,

Erhöhung der Häufigkeit des Planungszyklus, und

Beschäftigung leistungsstarker Planer mit den richtigen Kompetenzen.

"Die Spitzenreiter der Nachfrageprognose nutzen Schlüsselpraktiken zur Erzielung von Lagerbeständen, die 40% unter denen der schwächeren Konkurrenz liegen, während die Lieferperformance gleichzeitig noch verbessert wird", erklärt Dr. Aertsen. Im Laufe des Webinars wird Aertsen die Methoden zur ergebnisorientierten Prognose und Nachfragesteuerung aus seiner jüngsten Studie vorstellen, die er mit über 90 Supply-Chain-Experten aus den unterschiedlichsten Industrien durchgeführt hat. Jeder Webinar-Teilnehmer erhält anschliessend eine Kopie dieser Ergebnisse.

Die Webinar-Teilnehmer werden ausserdem mehr über die Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen bei der Bedarfsplanung erfahren. Von den Experten wird dargelegt, wie sich dies durch die Verbesserung der Prozesseffizienz anhand einer weitestgehend möglichen Automatisierung von Aufgaben und die Fokussierung von Bereicherungsbemühungen auf die Bereiche, in denen sie den grössten Nutzen bringen, erreichen lässt. Weiterhin werden sie aufzeigen, wie wichtig die Nutzung verfügbarer Informationen zur Erstellung einer besseren Prognose ist.

"Die Umsetzung eines effektiven S&OP-Prozesses beginnt mit einer Nachfrageprognose, die so genau wie möglich ist", erläutert Dr. Jansen. "Wir wollen veranschaulichen, wie Planer mit den richtigen Kompetenzen mithilfe moderner Bedarfsplanungswerkzeuge mehrere interne und externe Informationsquellen zu genaueren Nachfrageprognosen zusammenführen, auch wenn historische Daten fehlen."

Die Anmeldung zum Webinar von Quintiq und EyeOn über die erfolgreiche Nachfrageplanung für S&OP ist möglich unter: http://www.quintiq.com/e vent-2013/webinar-successful-demand-planning-sop.html

Über EyeOn

EyeOn ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das die Betriebsergebnisse von Kunden durch die Optimierung ihrer Prognose-und Planungsfähigkeiten verbessert. Wir planen und implementieren innerhalb eines Zeitraums von maximal 100 Tagen ( massgeschneiderte) Lösungen, die wirklich funktionieren, und zudem bieten wir Zeitarbeitskräfte für Prognose und Planung an und betreiben ausgelagerte Planungsdienste. Um innovativ zu bleiben, beteiligt sich EyeOn ständig an verschiedenen Forschungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit der Universität Tilburg, der Erasmus-Universität Rotterdam und der Universität Eindhoven. http://www.eyeon.nl

About Quintiq

Every business has its supply chain planning puzzles. Some of those puzzles are large. Some are complex. Some seem impossible to solve. Since 1997, Quintiq has been solving each of those puzzles using a single supply chain planning & optimization software platform. Today, approximately 12,000 users in over 80 countries rely on Quintiq software to plan and optimize workforces, logistics and production. Quintiq has headquarters in the Netherlands and the USA, and offices around the world.

Find out more at http://www.quintiq.com, or follow Quintiq on Twitter, Facebook, LinkedIn

