Lopatka begrüßt Barroso-Aussage "Die EU sollte sich in großen Fragen stark engagieren und in kleineren Fragen zurückhalten"

Subsidiarität Voraussetzung einer erfolgreichen Europäischen Union

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die "Rede zur Lage der Union 2013" von Kommissionspräsident José Manuel Barroso hält Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka fest: "Mit der Aussage, "The EU needs to be big on big things and smaller on smaller things" hat Kommissionspräsident Barroso einen elementaren Ansatz für das Funktionieren der EU festgehalten. Laut Barroso muss nicht alles auf europäischer Ebene gelöst werden, und Europa muss sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen es den größten Zusatznutzen bewirken kann. Ich fühle mich in meinem Ansatz, dass man der Subsidiarität in Zukunft noch größere Bedeutung beimessen muss, bestätigt. Diese wichtige Aussage zeigt auch, dass man nicht auf dem "Irrweg" ist, wenn man die Fragen einer sinnvollen Kompetenzverteilung anspricht."

Artikel 5 des EU-Vertrages hält das Subsidiaritätsprinzip fest. Demnach soll die Union in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig werden, sofern und soweit die Ziele von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Dazu führt der Staatssekretär aus: "Dieser Grundsatz existiert bereits in der EU, wurde aber bisher vernachlässigt, wie Barroso nun selbst festgehalten hat. Ich sehe mich mit meinem Ansatz auf dem richtigen Pfad."

Lopatka betont weiter: "Die EU ist für mich ein Erfolgsprojekt, an dem wir alle ständig weiter arbeiten müssen. Eindeutig brauchen wir ein vertieftes Europa in den Bereichen der Finanz- und Wirtschaftspolitik, wie wir das derzeit bei der Entwicklung der Bankenunion sehen. Hier sind bereits Fortschritte zu sehen und die harten Reformmaßnahmen auf europäischer Ebene aber auch in den betroffenen Staaten tragen erste Früchte. Das überzeugt auch unsere internationalen Partner, wie das Präsident Barroso gestern festgehalten hat. Auf diesem Weg muss die EU konsequent weiterarbeiten. Nur so können wir im globalen Wettbewerb als ernstzunehmender Mitbewerber bestehen. Europa muss auch an seiner Rolle als globaler Akteur arbeiten, dafür brauchen wir eine noch stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das geeinte Auftreten der europäischen Außenminister in der Syrien-Frage hat zuletzt auch dazu beigetragen, dass nun eine politische Lösung möglich scheint."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

Tel.: +43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at