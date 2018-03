Einladung zur Pressekonferenz: Die WearFair & mehr geht in die sechste Runde

Linz als Zentrum des nachhaltigen Lebensstils

Linz (OTS) - Im Vorfeld der WearFair & mehr 2013 von 27.-29. September 2013 in der Tabakfabrik Linz wird am 19.09.2012 im Rahmen eines Pressegesprächs über die Messe und neue Trends für einen ökologischen, fairen und nachhaltigen Lebensstil informiert.

Uta Varty, Geschäftsführerin der WearFair & mehr, stellt das neue Messekonzept vor und warum das Angebot heuer erstmals erweitert wurde: von Bekleidung auf Ernährung, Mobilität, Reisen, nachhaltige Geldanlagen und vieles mehr. Weiters gibt sie einen Überblick über die AusstellerInnen und das Rahmenprogramm.

Landesrat Rudolf Anschober nimmt Stellung zum erfolgreichen Messestandort Linz und zur großen Interesse vonseiten oberösterreichischer sowie internationaler AusstellerInnen, die heuer in einer Rekordzahl vertreten sind.

Stefan Grasgruber-Kerl von einer der veranstaltenden Organisationen Südwind und Experte aus der Clean Clothes Kampagne gibt einen Überblick über die sechsjährige Erfolgsgeschichte der Messe und ihrer zunehmenden Bedeutung vor allem als Alternativangebot in Anbetracht der problematischen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie.

Sonja Wöhrenschimmel-Wahl vom Klimabündnis, einer ebenfalls veranstaltende Organisation, gibt Einblick in die auf der Messe neu dazugekommenen Themenbereiche Mobilität und Lifestyle und der dazu erwartenden Angebote.

Nunu Kaller von GLOBAL 2000, ebenso veranstaltende Organisation, thematisiert den ebenso neu auf der Messe vertretenen Bereich Ernährung und gibt Hintergrundinformationen zu Pestizideinsatz, Fleischkonsum, Bienensterben, etc.

Pressegespräch, 19.09.13, 9:45 Uhr: WearFair & mehr 2013: Messe geht in die sechste Runde und macht Linz zum Zentrum des nachhaltigen Lebensstils

Am Podium:

Landesrat Rudi Anschober

WearFair & mehr -Geschäftsführerin Uta Varty

Stefan Grasgruber-Kerl (Südwind)

Sonja Wöhrenschimmel-Wahl (Klimabündnis)

Nunu Kaller (GLOBAL 2000)

Adresse:

Presseclub Linz

Raum B

Landstraße 31

4020 Linz

Wir würden uns freuen, Sie bei diesem Pressegespräch begrüßen zu dürfen und bitten um Anmeldung.

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung und Rückfragehinweis:

Nunu Kaller, GLOBAL 2000 Pressesprecherin

Neustiftgasse 36, 1070 Wien

Tel.: 0699 14 2000 20

E-Mail: nunu.kaller @ global2000.at