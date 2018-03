Kerkhoff Consulting: Änderung in der Geschäftsführung

Stefanie Kerkhoff scheidet zum September 2013 als Geschäftsführerin aus und wird parallel in den Beirat der Kerkhoff Consulting berufen. Jens Hornstein wird stellvertretender Geschäftsführer.

"Nach 14 Jahren als kaufmännische Geschäftsführerin verlasse ich Kerkhoff Consulting auch mit Wehmut", erklärt Stefanie Kerkhoff. "In dieser Zeit haben sich das Unternehmen und die Marke sehr positiv entwickelt", so Frau Kerkhoff weiter. "Jetzt stelle ich mich meiner familiären Herausforderung und freue mich darüber, das Unternehmen als Beiratsmitglied weiterhin begleiten zu dürfen."

Seit Juli 2013 ist Jens Hornstein stellvertretender Geschäftsführer und unterstützt Gerd Kerkhoff (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Dirk Schäfer (Geschäftsführer) bei der Lenkung der Geschicke des Unternehmens.

Jens Hornstein (41) begann 2006 bei Kerkhoff Consulting. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war bis Juli 2013 Senior Partner.

"Mit Jens Hornstein arbeiten wir bereits viele Jahre vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Wir freuen uns, dass wir in Zukunft noch enger Strategien entwickeln, um als Unternehmen weiterhin erfolgreich zu agieren", so Gerd Kerkhoff.

Über Kerkhoff Consulting:

Kerkhoff Consulting ist der vielfach prämierte Qualitätsführer der Beratungsunternehmen für Einkauf und Supply Chain Management. In den Jahren 2012 und 2009 ist Kerkhoff Consulting von der Fachzeitschrift CAPITAL als "Hidden Champion des Beratungsmarktes" ausgezeichnet worden. Die Wirtschaftswoche hat Kerkhoff Consulting in den Jahren 2011 und 2010 den Award "Best of Consulting" in der Kategorie Supply Chain Management verliehen.

Die Unternehmensberatung hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und ist weltweit in neun Ländern vertreten. Die Projekte von Kerkhoff Consulting zeichnen sich durch ihre hohe Umsetzungsorientierung aus.

Das Kerkhoff Competence Center of Supply Chain Management (KCC) am Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen bringt Theorie und Praxis in Einkauf und Supply Chain Management zusammen. www.kerkhoff-consulting.com

