Rumänische Behörden blockieren Streunerhilfe von VIER PFOTEN

Wien/Bukarest (OTS) - Dem Streunerhilfeteam von VIER PFOTEN wurde heute morgen der Zugang zur Tierklinik in Bukarest verweigert, in der die Tierschutzorganisation seit April 2013 Hunde kastrierte und behandelte. Die zuletzt behandelten 16 Hunde wurden am Dienstag von VIER PFOTEN ins Tierheim Speranta überstellt.

Trotz der mittlerweile sehr angespannten Lage in Bukarest setzt VIER PFOTEN alles daran, seinen Einsatz für die Streunerhunde fortzusetzen. Die Tierschutz-Aufsichtsbehörde ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea 'i Protec'ia Animalelor) versucht nun VIER PFOTEN buchstäblich den Riegel vorzuschieben: Heute morgen wurde dem Streunerhilfeteam von VIER PFOTEN der Zugang in die Tierklinik in der Theodor Pallady Straße in Bukarest verweigert, wo die Organisation seit April 2013 in Übereinkunft mit der Stadt Bukarest Tiere kastriert. Bereits gestern verwehrte ASPA, dass neue Streuner zur Behandlung in die Klinik gebracht werden dürfen.

Am 9. September forderte ASPA das VIER PFOTEN Team mittels offiziellem Schreiben auf, die Klinik binnen 24 Stunden zu verlassen. Die Begründung: Bis zur endgültigen Klärung der Streunerhundesituation löst ASPA alle Vereinbarungen, die mit Tierschutzorganisationen vereinbart wurden. VIER PFOTEN meldete sich darauf hin zurück, dass laut Vereinbarung mit der Stadt Bukarest, eine solche Aufforderung mindestens 72 Stunden im voraus angekündigt werden muss.

Die letzten 16 Hunde, die das Team kastrieren und behandeln konnte, wurden nicht, wie üblich, auf die Straße zurückgebracht, sondern am Dienstag in das von VIER PFOTEN unterstützte rumänische Tierheim "Speranta" überstellt. Dort hat die Organisation zwischenzeitlich Notfallplätze für Streuner geschaffen.

Tierärztin Dr. Anca Tomescu, die die Streunerhilfe in Rumänien leitet, ist über die Vorgehensweise verärgert: "Bis dato haben wir keine weitere Erklärung von ASPA erhalten. Die Behörde ist eindeutig vertragsbrüchig, wir haben daher die Polizei verständigt. Wir werden weiterhin versuchen, in die Klinik zu kommen - ASPA hat nicht das Recht, unser Equipment zu beschlagnahmen."

Fotos von Pallady und dem VIER PFOTEN Team vor Ort finden Sie kostenlos unter

https://ftp.vier-pfoten.org/?u=mhnIkpEV&p=sQa0LL68

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org